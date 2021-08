Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Mariage à trois visages » de Pierre Laba

Comédie hilarante sortie au cinéma en 2010, le film raconte les péripéties d'une union arrangée entre un Blanc et une paysanne ivoirienne par le biais d'internet.

« Mariage à trois visages » est d'un rire à couper le souffle tel qu'on en a l'habitude avec les séries ivoiriennes ou burkinabés. Rien d'étonnant puisque le film a été interprété par des acteurs de renom comme Mahamadou Tiendrébéogo, plus connu sous le nom de Souké, et Pauline Ouattara de son nom de scène Fati dans la série à succès Les Bobodioufs, Amoin Koffi de la série « Ma Famille », Eugène Bayala alias Oyou dans la série Commissariat de Tampy.

Zogoda, interprétée par Amoin Koffi, une jeune villageoise à proximité de Bobo-Dioulasso, va voir son quotidien bouleversé quand Zass, son cousin photographe ambulant qui rêve de partir en Europe, va arranger son mariage sur internet avec un homme blanc qu'elle ne connaît pas.

Dès la propagation de la nouvelle au village que Zogoda va épouser un Blanc, celle-ci devient la cible de tous les conseillers. En se voulant irréprochable et impressionnante, la jeune femme va multiplier les maladresses à l'arrivée de cet homme, à la grande déception de Zass. Hors de question de chambouler ses plans, Zass reprend les choses en main avec l'aide d'un ami et ce, jusqu'à l'obtention pour Zogoda et pour lui d'un visa.

Bien que ce soit de la fiction, ce film reflète tout de même une réalité à laquelle pouvaient s'identifier plusieurs sociétés africaines, il y a quelques années. En effet, il fut un temps où les mariages mixtes dissimulaient la soif des Africains à s'exiler en Europe ou à vouloir à tout prix obtenir des papiers administratifs à l'étranger. Et, si aujourd'hui le phénomène semble en baisse par rapport aux années antérieures, il n'en demeure pas moins qu'il persiste avec notamment l'implication de mineurs qu'on marie sans leur consentement.

Ce serait synonyme d'utopie de continuer à croire que l'Europe est un eldorado. Ainsi, outre son côté divertissant, « Mariage à trois visages » se veut une leçon de prise de conscience pour les nations africaines. Le rêve que son peuple poursuit ailleurs peut se construire sur ses propres terres. Cela d'autant plus que le continent renferme d'énormes richesses et potentiels très peu exploités. Près de onze ans après la sortie du film, le combat devrait se poursuivre afin de sortir l'Africain de l'aliénation culturelle et identitaire.

Réalisé à hauteur de cinquante millions francs CFA, « Mariage à trois visages » a été entièrement tourné au Burkina Faso, précisément à Nasso, dans la banlieue de Bobo-Dioulasso. Il a connu la participation d'acteurs burkinabé, ivoiriens et français.