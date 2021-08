Angola: Le PR quitte Lunda Norte pour Lunda Sul

Dundo (Angola) — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté ce vendredi la ville de Dundo, province de Lunda Norte, à destination de Lunda Sul, pour une visite de travail de quelques heures.

A Lunda Norte, où il a travaillé jeudi, le Chef de l'Etat angolais s'est réuni avec le Gouvernorat provincial.

Lors de la rencontre, Il a été évalué les projets en cours dans la province et leur état d'exécution, outre l'étude des les mesures et solutions pour surmonter les éventuels retards et contraintes.

Le même jour, le Président João Lourenço s'est informé du degré d'exécution physique et financière des travaux d'agrandissement du barrage hydroélectrique de Luachimo, l'un des plus grands projets énergétiques de l'est du pays.

Toujours à Lunda Norte, où il est arrivé accompagné de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, le Titulaire du pouvoir exécutif a accordé des audiences séparées aux membres de la société civile et aux représentants de la classe entrepreneuriale locale.

Le retour du Chef de l'Etat dans la capitale du pays (Luanda) est prévu ce même vendredi après-midi.