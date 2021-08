Gabon: La commission de mutations et d'affectations des personnels présidée par le ministre de la Santé

Libreville, le 26 août 2021 - Le Ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a présidé ce jour, au Centre hospitalier universitaire mère-enfant fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE), en présence des Secrétaires Généraux et du Directeur central des ressources humaines (DCRH) du Ministère, la commission de mutations et d'affectations des personnels. Prenaient également part à ces travaux, l'ensemble des directeurs régionaux de santé, des responsables et gestionnaires des ressources humaines des Structures.

Dans son propos introductif, le Ministre a justifié le choix de cette innovation par une gestion plus rationnelle et efficiente en matière de mutations et d'affections du personnel de santé basée sur la transparence dans une ambiance de concertation. A cet effet, il a invité les responsables des structures sanitaires et leurs gestionnaires des ressources humaines à manifester des besoins réels en personnel pour améliorer la performance des structures sanitaires. Notamment, la prise en charge des populations telle que souhaité par les hautes autorités du pays.

Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a saisi cette occasion pour interpeller les gestionnaires des ressources humaines sur l'impérieuse nécessité d'améliorer la gestion quotidienne du personnel affecté dans leurs différentes structures notamment par le développement des outils y relatifs non sans condamner l'empathie observée dans la gestion du personnel en milieu hospitalier.

Ces derniers ont été invités à l'application des textes en vigueur en matière de sanctions face aux agents indélicats « la tolérance zéro pourrait s'appliquer pour les éléments réfractaires du corps médical » a indiqué le Ministre.

Aussi, dans le cadre de l'opérationnalisation des régions et départements sanitaires, le Ministre de la santé a annoncé l'affectation de pools médecins spécialistes. Ces spécialistes auront pour missions principales d'administrer des soins de qualité aux populations. Une innovation qui selon Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, viendra lutter contre les déserts médicaux telle que prescrite dans le Plan d'accélération de la transformation (PAT).