Afrique: La Journée internationale de la jeunesse célébrée au Gabon

La Journée internationale de la jeunesse a été célébrée en différé, les 26 et 27 août 2021. Le Prytanée militaire de Libreville, en partenariat avec l'Unesco et l'Organisation Internationale de la Francophonie, a servi de cadre pour la célébration de cet événement sous le thème : " Transformer les systèmes alimentaires : les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète"

La jeunesse Librevilloise s'est donnée rendez-vous les 26 et 27 août 2021 pour célébrer en différé, la Journée internationale qui est la leur au Prytanée militaire de Libreville. Le thème retenu à cet effet est " Transformer les systèmes alimentaires : les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète".

Ce thème est d'une importance capitale pour Chrisostome Mouélé, Directeur de coordination du Commandant du Prytanée Militaire de Libreville. Il estime que "notre devoir, en tant qu'adultes, parents et éducateurs est, me semble t-il, celui de mettre à la disposition de la jeunesse des outils théoriques et pratiques leur permettant de prendre leurs responsabilités et de développer un esprit d'initiative avec comme ligne de mire:la préservation de la santé et la sauvegarde de la planète". Aussi, n'a t-il pas manqué de rappeler que "l'une des missions de l'Unesco est de faire la promotion d'une humanité œuvrant de plus en plus pour la paix au détriment de toute pulsion de guerre".

Prenant la parole à son tour, Eric Voli Bi, Représentant Résident Unesco au Gabon affirme que par cette thématique, les Nations-Unies souhaitent attirer l'attention de la Communauté internationale sur les conséquences globales à l'heure des défis sanitaires et climatiques que vit notre planète et reconnaître en dépit de tout, la résilience des jeunes face à cela. Il a fait sienne la pensée du célèbre écrivain africain Hamadou Hâmpaté Bâ qui enseigne que "la vie humaine est comme un grand arbre et chaque génération est comme un jardinier. Le bon jardinier n'est pas celui qui déracine ,mais celui qui, le moment venu, sait élaguer les branches mortes et, au besoin, procéder judicieusement à des greffes utiles ".

A travers cette pensée, nous explique Eric Voli Bi, Amadou Hampâté Bâ interpelle la jeunesse africaine à relever tous les défis en préservant les valeurs traditionnelles positives. "Ainsi bien enracinés en vous-mêmes vous pourrez sans crainte et sans dommage vous ouvrir vers l'extérieur, à la fois pour donner et pour recevoir" précise t-il.

Cette pensée, poursuivra le Représentant résident de l'Unesco au Gabon, fait aussi écho à l'engagement de la Directrice générale de l'Unesco qui elle, souhaite ériger la jeunesse comme axe prioritaire pour en faire le point d'ancrage des politiques et des programmes de l'Organisation. Elle rappelle à ce propos que "chercher à construire un monde meilleur en répondant aux crises et grands défis du XXIè siècle -les conséquences de la pandémie de Covid-19, l'accroissement des inégalités, le dérèglement climatique ou encore la révolution technologique -c'est toujours œuvrer pour et avec la jeunesse".

Frédéric Nounda, Secrétaire général du ministère des Sports, de la Jeunesse, chargé de la Vie associative salue la tenue de cette célébration . Cette Journée dédiée à la jeunesse , précise t-il, s'inscrit dans le cadre de la promotion ; auprès es jeunes ; du programme d'actions mondial pour la jeunesse l'horizon 2000 et au-délà. Le programme vise à encourager l'action et les initiatives en faveur des jeunes dans 15 domaines prioritaires que sont l'éducation, l'emploi, la malnutrition , la santé, l'environnement , la toxicomanie, la délinquance juvénile ;les loisirs et l'entière participation des jeunes à la vie de la société et à la prise de décisions, la mondialisation, les technologies de l'information et de la communication ,Vih/Sida, la prévention des conflits , les relations intergénérationnelles.