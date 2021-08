Congo-Brazzaville: Congo-AUF - Anatole Collinet Makosso poursuit sa visite en France

Pour son deuxième jour à Pais, le Premier ministre congolais a continué sa série d'entretiens avec des personnalités aussi bien africaines que françaises.

Le chef du gouvernement a commencé ses audiences par son homologue de la République de Côte d'Ivoire, Patrick Achi. Dans le cadre des relations Sud-Sud, les deux hommes d'État en mission en France ont passé en revue l'ensemble de bonnes relations d'amitié et de fraternité existant entre les deux chefs d'État d'une part, et entre les deux peuples d'autre part.

A la mi-journée, les rencontres se sont poursuivies avec la réception de Slim Khalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), venu avec plusieurs propositions à soumettre au Premier ministre.

Dans son catalogue exhaustif, on peut lire l'ouverture de la représentation de l'AUF au Congo ; l'ouverture d'une nouvelle version du campus numérique muni de multiples services ; le lancement d'un centre d'employabilité francophone pour l'insertion de nouveaux diplômés dans le milieu du travail, et le lancement du programme "Apprendre", qui est un accompagnement dans l'amélioration de la qualité du niveau de formation de base des enseignants du primaire et du secondaire .

A ce jour, mille universités sont affiliées à l'AUF. Pour ce projet, initié par Jean Gérard Mabonzo, professeur de mathématiques en France, dont le Premier ministre connaît déjà les bienfaits auprès des utilisateurs, il s'est dit satisfait de la solidité du partenariat Congo/ UFD.

L'après-midi d'Anatole Collinet Makosso a été consacré à la diplomatie et à l'économie. Pour ce faire, s'est tenue sa rencontre avec Jean Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, venu représenter le ministre Jean Yves Le Drian. Au menu de leurs échanges, la politique, l'économie et l'environnement, des questions chères aux deux chefs d'État du Congo et de France. A L'issue de cet entretien, le ministre français a tweeté : « J'ai été heureux de m'entretenir avec le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso. Le choix de la France pour son 1er déplacement officiel à l'étranger témoigne des liens d'amitié entre nos deux peuples »; pic.twitter.com/mLdXtTIAvm

La France est le deuxième fournisseur de la République du Congo et se situe parmi les premiers investisseurs étrangers. Elle est le premier fournisseur d'aide publique au développement au Congo et l'Agence française de développement intervient dans les domaines des infrastructures, du monde rural, de l'État social. Le ministre français a réitéré la volonté de son pays de soutenir et d'accompagner les douze batailles du programme d'action du gouvernement congolais.