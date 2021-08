Ile Maurice: Bal Kouler - Le DPP objecte à l'assignation de témoins

Me Jacques Panglose, qui représente Raj Dayal dans le cadre de l'affaire Bal Kouler, s'est heurté à une objection du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), jeudi 26 août, devant la division financière de la cour intermédiaire.

Il demandait que trois témoins, Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, le journaliste Yaasin Pohrun et Saheed Nawab, connu comme Patrick, Soobhany, soient convoqués lors des arguments sur la recevabilité du téléphone portable remis par Patrick Soobhany aux enquêteurs de la Commission anticorruption (ICAC) et qui contenait une conversation enregistrée entre Raj Dayal et l'homme d'affaires.

La défense, qui avait objecté à la production du téléphone portable, dit vouloir convoquer les trois protagonistes qui auraient joué un rôle dans cette enquête, mais Me Abdool Rahim Tajoodeen, du bureau du DPP, a objecté à la demande.

Me Tajoodeen dit vouloir comprendre ce refus et la raison pour laquelle Me Panglose estime que l'appareil aurait été manipulé.

L'affaire se poursuivra le 2 septembre devant les magistrates Nalini Senevrayar-Cunden et Naddiyya Dauhoo.

Pour rappel, il est reproché à Raj Dayal d'avoir, en 2016, sollicité une gratification de Patrick Soobhany pour l'achat de 50 sacs de poudre de couleur en échange d'un permis pour son projet immobilier.