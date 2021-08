Togo: Vogan bientôt dotée du plus grand stade omnisports du Togo

Il ne s'agit pas de Fake News mais bien une information réelle dont les responsables locaux de la ville de Vogan en sont les porteurs.

En effet, selon les informations, avec le concours de l'ONG sud-coréenne IYF, il sera construit dans cette ville située à 70 Km au sud-est de Lomé, le plus grand stade omnisports du Togo. D'après les spécificités données, il s'agira d'une infrastructure qui aura une capacité d'accueillir des rencontres de football internationales.

« Il sera doté de deux terrains de foot, d'un terrain de basket et d'une école de foot pour former les jeunes de 14 ans et plus. Ça sera le stade omnisports le plus grand du Togo. Les Coréens étaient à la recherche d'un vaste domaine et c'est le terrain de Vogan qui a eu cette énorme chance d'être choisi », s'exprimait les responsables locaux, cités par nos confrères d'Afreepress.

Pour donner corps à ce projet, un accord a été signé mercredi entre les parties. Ce fut dans la ville de Vogan. On parle également de l'érection dans la même ville d'un centre culturel sur deux hectares.