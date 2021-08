Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation boursière des obligations dépasse les 7 000 milliards de FCFA ce 26 août 2021

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a dépassé les 7 000 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation du jeudi 26 août 2021.

Cette capitalisation est passée en effet de 6921,185 milliards FCFA la veille à 7 083,908 milliards FCFA à l'issue de la séance de ce jeudi 26 août, soit une forte augmentation de 162,723 milliards FCFA. Cette hausse fait suite à plusieurs séances de baisse. Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a terminé en baisse de 343 millions de FCFA à 5 259,738 milliards FCFA contre 5259,395 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 3,005 milliards FCFA contre 15,391 milliards FCFA la veille. Du côté des indices, on note une situation contrastée. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a enregistré une baisse de 0,33% à 137,33 points contre 138,18 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a progressé légèrement de 0,01% à 174,77 points contre 174,76 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Palm Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 4 315 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,22% à 1 485 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,96% à 1 920 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (plus 6,80% à 550 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 6,33% à 4 200 FCFA),

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,32% à 570 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,17% à 4 500 FCFA), Servair Abidjan (moins 1,79% à 1 370 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,71% à 8 600 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,69% à 2 900 FCFA).