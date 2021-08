Angola: Des usines taillent plus de 5 500 carats de diamants

Saurimo (Angola) — Cinq mille 508 carats par mois seront taillés dans deux usines de diamants, au Pôle de développement diamantifère de Saurimo (Lunda Sul), sur les trois prévues pour l'inauguration ce vendredi, par le Président de la République, João Lourenço.

Ce sont les usines « KAPU GEMS » avec une capacité de taille de cinq mille carats/mois, et Stardiam » avec 508 carats par mois.

S'adressant jeudi à l'ANGOP, le président du conseil d'administration de la KAPU GEMS, Kalpeshi Vaghani, a indiqué que la société avait investi cinq millions de dollars américains dans l'installation et la formation du personnel.

Il a ajouté que l'entreprise commence avec 50 travailleurs, avec la possibilité d'atteindre 300 employés plus tard.

Kalpeshi Vaghani a dit que l'unité travaillera avec un équipement de pointe pour tailler, façonner et polir le diamant.

La multinationale indienne KAPU GEMS travaille sur le marché de polissage depuis plus de 50 ans et est implantée en Suisse, à Dubaï, en Chine et en Suède, avec un total de 1 200 employés.

Le directeur du bureau juridique et des ressources humaines de l'usine Stardiam, Carlos Augusto, a annoncé que l'usine fonctionnera avec des équipements de pointe pour assurer la progression de la capacité de production.

Selon le responsable, l'unité a garanti l'emploi à 100 nationaux et 35 expatriés, qui serviront également de formateurs aux salariés locaux, afin d'avoir, si possible, plus de spécialistes en trois ans.

Carlos Augusto a souligné que l'entreprise a investi huit millions de dollars américains dans la mise en œuvre et la formation des employés.

Le Pôle de Développement Diamantifère de Saurimo est un espace dont l'objectif principal est de réunir des entreprises liées à l'économie minière, avec un focus sur la chaîne de valeur des diamants.

La création du pôle permettra au pays de développer la Bourse de Diamants, mais aussi d'augmenter la production, de réduire l'exploitation minière illégale et d'augmenter la capacité de taille, qui devrait atteindre 20% de la production totale de diamants en Angola.

Le projet, avec un investissement de 77 millions de dollars, dans une première phase, disposera de quatre usines de taille de diamants, auxquelles viendront s'ajouter les quatre déjà existantes dans le pays.

Construit sur une superficie de 305 185 74 mètres carrés, le Pôle est divisé en trois zones principales : commerciale, industrielle et celle réservée à l'usine hybride.

La zone commerciale constitue le noyau d'accès public avec des magasins, des restaurants, une aire de restauration, des banques, des bureaux des impôts, des bureaux, un centre de congrès, une école technique professionnelle, un centre médical et un bâtiment d'hébergement.

La zone industrielle se compose de 26 lots de différentes dimensions pour la mise en place d'un centre de formation de taille de diamants, des usines de taille et des industries de la branche de diamants.

Situé à quatre kilomètres de la ville de Saurimo, le Pôle, dans son intégralité, garantira cinq mille emplois.