Afrique: Coupe du monde beach soccer - Le Sénégal terrasse le géant brésilien et file en demies

Impossible n'est pas sénégalais ! Après avoir le champion en titre portugais, en phases de poule, l'équipe du Sénégal a créé un exploit retentissant en s'ouvrant pour la première fois de son histoire la porte de la demi-finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer. Au bout d'une rencontre très disputée hier, jeudi 26 août à Moscou, les «Lions» se sont surpassés pour terrasser, en quart de finale, une redoutable équipe du Brésil sur la marque de 5 buts à 4 (après prolongations).

Historique ! L'équipe du Sénégal vient d'ouvrir une nouvelle page d'histoire sur les plages de Moscou où se déroule la Coupe du monde de Beach Soccer. Pour la première fois de leur histoire, les «Lions» se sont qualifiés pour le dernier carré de la Coupe du monde en battant hier, jeudi 26 août à Moscou, en quart de finale le redoutable équipe du Brésil (5-4).

Après s'être offert le Portugal, tenant du titre, durant la phase de poules, les Lions du football de plage ont sortis les griffes pour barrer la route à un géant du football mondial.

Dans cette partie que d'aucuns ont donné des allures d'un combat assez inégal, les sextuple champions d'Afrique ont su se sublimer pour s'imposer. Les poulains de Ngalla Sylla étaient pourtant mal partis. Menés 3-1 à la fin du deuxième tiers de temps, la team sénégalaise ne laisse place à aucun doute et s'arrache pour repousser l'adversaire dans ses derniers retranchements lors d'un troisième et dernière période très engagée. Dans ces dernières foulées du match, le Sénégal trouve l'ouverture grâce à un Mandione Diagne encore décisif. Le buteur surgira au bon moment pour mettre une tête et faire trembler les filets brésiliens (2-3). L'espoir renaît suite à la réduction du score.

La rencontre est relancée. Malgré un arbitrage pas toujours clément, le Sénégal met la pression et parvient, grâce à son buteur attitré, Raoul Mendy, à arracher l'égalisation et emmener les Brésiliens aux prolongations. Dans ce dernier acte, le Sénégal entre avec plus d'atouts offensifs et met la pression sur les "Rois du foot de plages". Le suspense est haletant mais les coéquipiers du gardien Alseyni Ndiaye tiennent le bon bout et vont être récompensés avec un quatrième but à 1 mn 30 de la fin. Mandione Ndiaye réussira le but du break à la dernière. Le quatrième but brésilien marqué dans les ultimes secondes ne sera qu'anecdotique puisque les «Lions» avaient fini de sceller le sort du Brésil (l'équipe la plus titrée de la compétition avec ses 14 sacres).

UNE DEMIE SANS AL SEYNI NDIAYE, MAMADOU SYLLA ET DE MAMOU DIAGNE

La huitième tentative aura donc été la bonne pour le Sénégal. L'objectif du dernier carré atteint, les Sénégalais retrouveront le Japon vainqueur de Tahiti (5- 4, 2 pour une place en finale. Il faut noter que le coach Ngalla Sylla devra se passer du capitaine et gardien de but Al Seyni Ndiaye, de Mamadou Sylla et de Mamou Diagne lors des demi-finale pour des cartons jaunes.