Sénégal: Pour l'unité de l'APR et de Benno aux prochaines élections - Le leadership d'Ismaïla Madior Fall sollicité

En direction des prochaines élections territoriales, des responsables de l'APR dans la commune de Rufisque ont investi Ismaïla Madior Fall pour mener de larges concertations afin d'arriver à un consensus autour des candidats pour différentes communes. La décision a été prise lors d'une rencontre au siège d'Abdou Salam Gueye à Guendel.

L'APR de la ville de Rufisque garde un souvenir amer de sa défaite lors des élections locales de 2014. Une défaite causée alors par les divisions et les nombreuses listes parallèles. C'est pour prévenir ce syndrome douloureux que des responsables APR dans la ville de Rufisque ont décidé d'investir Ismaïla Madior Fall afin qu'il mène les concertations avec tous les pans du parti et de la coalition pour des candidats consensuels aux différentes communes de la ville et au niveau du conseil départemental.

A l'issue d'une réunion à laquelle ont pris part plusieurs responsables, la décision a été prose d'initier une dynamique unitaire sous la houlette du ministre d'Etat, seul membre du secrétariat exécutif de l'APR dans la ville. Parmi les responsables présents Amady Gagna Cissé, ancien directeur de la Grande Muraille verte, tête de liste proportionnelle de BBY en 2014 à l'Est, Oumar Ndiaye président de la commission des finances du Conseil départemental et Alioune Aissé Seck, tous deux avaient conduits leurs propres listes en 2014.

Il y a aussi des membres fondateurs de l'APR comme Abdou Salam Guèye, du Conseil économique, social et environnemental, Doudou Ménard, Vieux Sagna, Abou Sow et Yakhya Tine respectivement ancien et nouveau coordonnateur du réseau des enseignants à Rufisque, le Dr Ibrahima Cissé de la Convergence des Cadres Républicains et d'autres comme Matar Ndoye, numéro 2 du parti à Rufisque Ouest et chargé de mission à la Présidence. Selon ce dernier, « ils ont tous regretté le syndrome de 2014 où les forces du parti étaient dispersées lors des locales, cette fois-ci le seul mot d'ordre est l'unité et ils comptent sur le leadership du ministre et sa capacité de fédérateur pour permettre au parti de regrouper ses forces à Rufisque ».

C'est dans ce sens que le ministre a été chargé de mener de larges discussions au sein du parti et de la coalition avant les investitures afin d'arriver à des candidatures consensuelles. Ainsi Ismaila Madior Fall est invité à être leur porte-voix au niveau des instances nationales et du chef de la coalition pour des choix qui reflètent la volonté des Rufisquois et à même de gagner. En effet, ces responsables alertent dès à présent contre les manœuvres des responsables au niveau départemental tendant à leur imposer un choix. Car, dit Matar Ndoye, « nous ne sommes pas prêts « en tant que majorité à se soumettre à une petite minorité ».

Présent à la rencontre, Ismaïl Madior Fall s'est engagé à aller dans le sens indiqué par ses camarades en allant à la rencontre de tous les responsables, sans exclusive, afin de réussir à fédérer le maximum pour arriver à des candidatures concertées dans les rangs de l'APR et de Benno à Rufisque. « Nous avons perdu les élections locales dans toutes les communes de la ville. Là, nous avons pris cette initiative pour aller ensemble, parler d'une voix et faire en sorte que les candidats qui vont être choisis le soient en notre sein et que ce soit des candidats représentatifs de l'APR, de la coalition BBY, afin que ce soit des candidats qui gagnent », a dit Ismaïla Madior Fall.

Un paradoxe à ses yeux car depuis 2012, la mouvance présidentielle est majoritaire à Rufisque, mais du fait des divisions, elle a perdu toutes les communes et la mairie de la ville aux dernières élections locales de 2014. Aujourd'hui, pour le ministre d'Etat, la majorité de la coalition présidentielle doit se traduire par une razzia sur toutes les communes et la ville aux prochaines élections de janvier 2022, « c'est le sens de cette initiative » a-t-il souligné.

Candidat à la candidature, Ismaïla Madior Fall rassure que n'est encore décidé par rapport aux candidatures dans les différentes communes. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller voir tous les responsables et d'organiser des concertations sans aucune exclusion afin d'arriver à des candidats de consensus à tous les niveaux, « nous voulons que Rufisque choisisse ses candidats ». Ismaïla Madior Fall affiche son optimisme de voir le camp présidentiel aller dans l'unité aux prochaines échéances électorales : « c'est notre objectif, c'est notre volonté d'aller unis et nous ferons les concertations nécessaires, prendrons les initiatives nécessaires et nous serons en contacts permanents avec les responsables du parti au niveau national et avec le président de la République pour arrêter de concert une liste unique ».