Cameroun: Apurement de la dette intérieure - Près d'un milliard pour 42 PME

Le communiqué signé du ministre des Finances publié le 25 août dernier précise que ces ressources sont débloquées en vue de soutenir la trésorerie de ces prestataires.

Les comptes bancaires de 42 responsables des Petites et moyennes entreprises (PME) vont être fournis dans les prochains jours, à l'occasion du payement des arriérés des exercices 2020 et antérieurs (2013). Le communiqué du ministre des Finances (Minfi), Louis Paul Motaze, publié le 25 août dernier, mentionne la somme de 931,123 milliards de F à payer à ces prestataires de l'Etat. Ce geste du Minfi vise à soutenir la trésorerie de ces PME, durement affectée par la crise sanitaire liée au Covid-19, mais également permettre à ces prestataires de relancer leurs activités en toute quiétude.

Les 42 PME concernées se voient payer ainsi des prestations faites dans divers domaines. Notamment la fourniture des équipements pour les bureaux et salles de conférences, les travaux de construction et de réhabilitation des salles de classe, l'achat des fournitures de bureau. Il s'agit également des travaux de réhabilitation des réseaux électriques et routiers, de construction de centre de santé ou de points d'accès à l'eau potable.

Dans le communiqué du Minfi, ces chefs d'entreprise sont invités à prendre attache avec les services financiers des administrations maîtres d'ouvrage des contrats objets de leurs créances, pour la transmission des dossiers y relatifs à la direction générale du Budget. Les dossiers à constituer devraient donc contenir : la lettre commande ou le bon de commande administratif signé et enregistré, l'ordre de service de démarrage des travaux, les décomptes des travaux réalisés ou la facture définitive régulièrement liquidée par l'ordonnateur, le procès-verbal de réception provisoire ou définitive et/ou le bordereau de livraison, l'attestation de non mandatement signée de l'ordonnateur, l'attestation de non-paiement signée du chef de poste comptable assignataire de la dépense et le dossier fiscal à jour.