Sénégal: Cérémonie de don de sang à Saint-Louis - La police engagée à sauver des vies dans les structures sanitaires

Le Service régional de sécurité publique de Saint-Louis a organisé mercredi une journée de don de sang afin d'alimenter la banque de sang de la région en manque de poches. Selon le Commissaire central de Police de Saint-Louis, il est inconcevable qu'on soit plus de 15 millions de Sénégalais et que les structures sanitaires manquent de sang. Mamadou Tendeng promet de pérenniser cet événement afin de sauver des vies et invite les Sénégalais à se rapprocher des structures sanitaires pour donner un peu de leur sang.

Le Commissariat central de Police de Saint-Louis a initié une journée de don de sang pour alimenter la banque de sang de la région et venir en aide aux patients au niveau des différentes structures sanitaires. Ce qui constitue une première dans les forces de défense et de sécurité de la région.

"Cette journée de don de sang est extrêmement importante à mes yeux parce que comme nous le savons tous, nos structures sanitaires font souvent face à un manque de sang dans les hôpitaux. Donc pour venir en aide aux patients et surtout alimenter correctement la banque de sang, le Service régional de Sécurité publique de Saint-Louis que j'ai l'honneur de diriger a jugé important d'organiser cette journée de don de sang et convier les autres forces de défense et de sécurité à venir y prendre part et offrir un peu de leur sang", a soutenu Mamadou Tendeng, Commissaire central de Police de Saint-Louis par ailleurs Chef du Service régional de Sécurité publique. Il s'est réjoui ainsi de l'implication de toute la communauté saint-louisienne pour la réussite de cet événement de haute envergure.

Toutefois, il y a promis d'œuvrer pour sa pérennisation après avoir fait l'évaluation. "Vous savez, quand on protège, on sauve également des vies parce que quand on protège nos concitoyens c'est contre toute forme de danger. C'est une autre dimension de nos missions. Je pense qu'au-delà de tout nous sommes des citoyens et nous vivons parmi eux et s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour aider les patients, nous n'hésiterons pas à le faire", a poursuivi le Commissaire Mamadou Tendeng trouvant inconcevable qu'il y ait manque de sang dans les structures sanitaires au moment où il y a 15 millions de Sénégalais en majorité des jeunes.

Cependant, les poches de sang collectées serviront à venir en aide aux malades anémiés, aux femmes enceintes qui accouchent ainsi qu'aux malades de la Covid-19, entre autres. D'où l'invite du Commissaire Tendeng à l'endroit des Sénégalais afin qu'ils aillent de temps en temps donner de leur sang pour sauver des vies.