Sénégal: Incendie au building administratif Mamadou Dia - Plus de peur que de mal

Un incendie a partiellement détruit hier, jeudi 26 août le 10e étage du Building administratif Mamadou Dia sis à Dakar Plateau. De nombreux camions de pompiers sont intervenus sur place. Aucune victime n'est à déplorer, seulement des dégâts matériels « grâce au mécanisme de sécurité incendie, au système de désenfumage et au système de renouvellement d'air », selon le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly.

Un feu s'est déclenché hier, jeudi 26 août, au Building administratif Mamadou Dia situé à DakarPlateau. Les images diffusées sur les réseaux sociaux laissent voir un dégagement de fumée à travers les vitrines. D'importants moyens de secours ont été déployés sur place pour circonscrire le feu. Le périmètre a été bouclé pour faciliter les reconnaissances dans ce secteur situé à deux pas du Palais présidentiel.

Le feu a pris le 10e étage de l'immeuble où se trouvent deux salles de conférence, un restaurant et une cuisine. Aucun blessé n'est à déplorer, fort heureusement mais le feu a provoqué des dégâts matériels. « Nous avons constaté aux environs de 12h10 mn un départ de feu au niveau du 10e étage du Building administratif Mamadou Dia. Ce départ du feu est consécutif à des travaux qui étaient en train d'être faits au niveau du 10e étage. Nous avons immédiatement dépêché sur les lieux naturellement l'unité des sapeurs-pompiers qui est basée de façon permanente au Building administratif. La brigade nationale des sapeurs-pompiers est venue très rapidement en appui pour que ce qui était en train de se dérouler puisse être rapidement arrêté », a expliqué le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoul Latif Coulibaly.

Il s'est adressé à la presse quelques heures plus tard vers 15 heures sur les lieux. Il aura fallu près de deux heures aux soldats du feu pour éteindre complètement le feu. « Les sapeurs-pompiers ont permis de circonscrire le feu uniquement à cet étage et de l'éteindre aux environs de 14h10 mn », a fait savoir Abdou Latif Coulibaly.

Selon lui, l'équipement de sécurité installé dans le bâtiment a joué un grand rôle. « Je dois expliquer qu'il y a eu des dégats matériels concernant le faux plafond du 10e étage dans la partie restaurant. Il y a quelques dégâts sur l'autre partie mais qui ne sont pas conséquents. Il n'y a pas eu de dégâts corporels grâce au mécanisme de sécurité incendie, au système de désenfumage et au système de renouvellement d'air pour vous dire que depuis sa rénovation, le Building administratif dispose d'un système de sécurité incendie et de protection des citoyens qui sont à l'intérieur et de technologies de très haut niveau », a relevé le ministre secrétaire général du gouvernement.

Poursuivant son propos, il ajoute : « la Brigade nationale de sapeurs pompiers a installé une équipe de surveillance qui va, pour les prochaines heures et les prochains jours, surveiller tout départ de feu pour intervenir et l'arrêter. Les forces de défense et de sécurité qui ont accompagné l'intervention des sapeurs-pompiers, ont été présentes et tous les techniciens qui sont commis à cette tâche sont en train de mener les investigations techniques qui permettront de déterminer de façon plus précise ce qui a été à l'origine du départ du feu et également expliquer si le système qui est mis en place a fonctionné de façon optimale et procéder à des recommandations ».

A en croire Abdou Latif Coulibaly, le personnel devrait « revenir à son bureau en principe » aujourd'hui mais tout dépendra de la décision des sapeurs-pompiers. Rappelons que le Building administratif Mamadou Dia a été rénové en 2019 à hauteur de 40 milliards de F Cfa.