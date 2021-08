Afrique Centrale: Sao Tomé et Principe - la situation politique du pays préoccupe la CEEAC

Le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), Gilberto da Piedade Verissimo, a effectué, du 19 au 22 août, une visite de travail à São Tomé, pour s'informer de la situation politique suite à la publication des résultats du premier tour de la présidentielle du 18 juillet dernier.

Le président de la Commission de la CEEAC a réservé la primeur de l'information aux représentants permanents des Etats membres de la CEEAC, notamment les ambassadeurs, chargés d'affaires et autres diplomates.

Durant son séjour à São Tomé, l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale, Delfim das Neves; le Premier ministre, Jorge Bom Jesus; la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés, Edite Ramos Da Costa Ten Jua; et avec le président de la Commission électorale nationale, Fernando Maquengo.

Il a échangé aussi avec Carlos Vila Nova et Guilherme Poser Da Costa, les deux candidats qui s'affronteront au second tour de l' élection présidentielle. Les différents entretiens ont permis de mieux cerner les contours, la nature et les conséquences potentielles de cette situation, a estimé l'ambassadeur Gilberto Da Piedade Verissimo.

Au terme de sa visite, il a exprimé « sa profonde préoccupation au regard de la situation politique qui prévaut en République démocratique de Sao Tomé et Principe ». Il a invité les acteurs politiques à préserver la stabilité du pays et les acquis de leur système démocratique. En conséquence, Da Piedade Verissimo les enjoint de s'interdire toute parole ou tout acte susceptible de mettre cette stabilité et ces acquis en péril.

Saluant la promulgation de la loi fixant le second tour de l'élection présidentielle au 5 septembre 2021, le président de la Commission a encouragé les acteurs politiques à discuter, de façon responsable, de la question que pose la tenue de l'élection présidentielle après la fin du mandat constitutionnel du président de la République. Et, à cet égard, il les a invités à s'interdire « des interprétations personnelles de la Constitution et à se référer, conformément au principe de l'Etat de droit ».

Le président de la Commission a remercié les autorités et le peuple saotoméens pour « leur hospitalité, leur esprit de coopération et leur attachement à l'intégration régionale. » Il les a assurés « de la proximité, de la solidarité et de l'accompagnement de la Communauté en cette période cruciale de l'évolution de la vie démocratique dans leur pays, de la détermination à continuer à suivre l'évolution de la situation politique jusqu'à l'investiture du nouveau président de la République et à renforcer sans tarder sa proximité à cet effet. »

Après Sao Tomé et Principe, le président de la Commission a effectué une autre visite de travail à Bangui, en République centrafricaine, pour rencontrer la classe politique qui prépare le dialogue national préconisé par le gouvernement. Il s'entretiendra avec le chef de l'Etat, Faustin Archange Touadera, le ministre des Affaires étrangères, l'opposition démocratique, ainsi que les ambassadeurs de Russie, des Etats-Unis, et ceux des Etats membres de la CEEAC.

Le président de la Commission s'est félicité de l'appui croissant des membres du Corep dans le bon fonctionnement de la Commission de la CEEAC, une implication que Da Piedade Verissimo a toujours appelée de tous ses vœux.

Les membres du Comité des représentants permanents ont salué l'initiative du président de la Commission, « sa promptitude et sa proactivité face à l'urgence que représente la situation politique en République démocratique de Sao Tomé et Principe, ce pays reconnu comme un modèle de stabilité et de respect de l'alternance dans la région ».

Ils ont recommandé que des mesures d'anticipation soient prises par la CEEAC pour éviter que la République démocratique de Sao Tomé et Principe ne sombre dans le chaos. « La reconquête de la crédibilité de la CEEAC doit être fonction de la confiance que vous allez inspirer auprès des Etats membres et de ses partenaires », ont-ils précisé.

Enfin, les membres du Comité des représentants permanents ont demandé au président de la Commission de la CEEAC d'être à l'avant-garde de toutes les situations qui touchent les Etats membres de la CEEAC, afin que l'organisation régionale prenne tout son leadership dans la situation en République centrafricaine et en République démocratique de Sao Tomé et Principe.