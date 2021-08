Ile Maurice: [LIVE] La finale du Konkour Diskour lor lintegrité en direct de Caudan

Le Konkour Discour lor Lintegrité touche à sa fin. Annoncé en février par Rama Poonoosamy de l'agence Immedia et initiateur du projet, le concours est une compétition qui invite les Mauriciens de deux catégories : ceux de moins de 25 ans et ceux ayant plus de 25 ans. Objectif : mettre en avant l'intégrité.

Après plus de sept mois, la compétition touche aujourd'hui à sa fin. Suivez la finale en direct du Labourdonnais Waterfront Hotel, au Caudan à partir de 17 heures.

S'affrontent dans la catégorie des moins de 25 ans deux candidats : Izdihar Jaunnoo et Nicolas Tourneur et dans la catégorie des plus de 25 ans : Ahmed Bachun, Djouneid Fatemamode, Eddy Jolicoeur, Nad'n Manikkam, Arvind Mungroo et Wendy Wong Tak Wan.

Les grands gagnants repartiront avec des oeuvres d'art réalisées par Dhyaneswar Dauseo et Khalid Nazroo, des artistes Mauriciens jouissant d'une reconnaissance internationale.