Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices renouent avec l'embellie en fin de semaine

Après leur situation contrastée de la veille, les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec l'embellie à l'issue de la séance de cotation du vendredi 27 août 2021.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,28% à 138,11 points contre 137,33 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a progressé de 0,37% à 175,41 points contre 174,77 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une augmentation de 19,153 milliards FCFA, passant de 5 259,738 milliards FCFA la veille à 5 278,891 milliards FCFA à la fin de la journée du 27 août.

Celle du marché obligataire a connu une hausse de 15,249 milliards FCFA à 7099,157 milliards FCFA contre 7 083,908 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 1,688 milliards FCFA contre 3,005 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Palm Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 4 635 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 4 275 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 590 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,22% à 2 005 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 4 800 FCFA),

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,02% à 530 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 5,72% à 1 400 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité (moins 5,30% à 1 965 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 5,21% à 1 820 FCFA) et BICICI Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 5 800 FCFA).