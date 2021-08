Seychelles: Les jeunes Seychellois âgés de 12 à 17 ans pourront recevoir le vaccin Covid-19 de Pfizer le mois prochain

Les Seychelles administreront le vaccin Pfizer aux adolescents âgés de 12 à 17 ans dans les écoles le mois prochain, une nouvelle phase du programme de vaccination COVID-19 de la nation insulaire.

Le nouveau lot d'un peu plus de 31.000 doses de vaccins devrait arriver dans le pays vers le 5 septembre. Les autorités prévoient qu'il faudra entre cinq et six semaines pour couvrir ce groupe de population. Après cela, d'autres groupes prioritaires seront identifiés pour administrer le reste du stock de vaccins, qui a une durée de vie de cinq mois.

Le ministère de la Santé, en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation, administrera les vaccins Pfizer dans les écoles secondaires et post-secondaires. Les autorités compétentes font le nécessaire pour inclure dans le programme les adolescents qui se trouvent en dehors de ces institutions.

Les parents ou tuteurs devront signer un formulaire de consentement avant que leur enfant puisse recevoir la piqûre qui se fait en deux doses, devant être administré à trois semaines d'intervalle.

Un membre du groupe de travail technique national pour le COVID-19, Sanjeev Pugazendhi, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse que même si les adolescents ne tombent pas malades du COVID aussi souvent, il y a encore beaucoup d'infections dans ce groupe d'âge.

« Au moment où nous parlons, il y a environ 100 personnes entre 10 et 20 ans qui sont des cas actifs. Cela signifie qu'il y a plus de personnes qui ont été exposées à ces 100 cas et, en tant que telles, sont également en quarantaine et manquent l'école. Cela met la pression sur les parents qui doivent quitter le travail pour rester avec leurs enfants lorsqu'ils sont infectés », a déclaré M. Pugazendhi.

Il a déclaré que la vaccination contribuerait à réduire ce taux, même s'il n'était pas à 100 pour cent, et a ajouté que les avantages de la vaccination l'emportent sur les risques prévisibles.

« La vaccination va aussi aider à réduire les interruptions dans les études des enfants. Comme nous réduisons le nombre d'infections grâce au programme de vaccination, cela signifie que ça va aider à soutenir la reprise de notre économie et de la vie sociale aux Seychelles, ainsi que réduire la quantité de travail que le système de santé a en ce qui concerne le traitement de patients malades du COVID », a-t-il poursuivi.

On estime que 7 000 personnes dans le pays âgées de 12 à 17 ans seront éligibles pour recevoir le vaccin.

M. Pugazendhi a noté que jusqu'à présent, les Seychelles ont vacciné un peu plus de 70 000 personnes avec les deux doses d'un vaccin, "ce qui signifie que nous avons dépassé l'objectif que nous nous étions fixés pour la vaccination des adultes".

Actuellement, les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, utilisent Covishield, Sinopharm et Spoutnik dans son programme de vaccination. Pfizer sera le quatrième vaccin disponible dans le pays et le seul vaccin COVID-19 approuvé pour le groupe d'âge de 12 à 17 ans.

Les Seychelles recevront le vaccin Pfizer grâce à un don des États-Unis dans le cadre du programme COVAX. COVAX est l'un des trois piliers de l'accélérateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT) lancé en avril par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission européenne et la France en réponse à la pandémie de COVID-19.