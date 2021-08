Sénégal: Le Sénégalais Pape Matar Sarr signe à Tottenham mais reste à Metz en prêt

Le jeune milieu de terrain sénégalais du FC Metz Pape Matar Sarr s'est engagé pour six ans avec Tottenham, ce vendredi 27 août. Mais le prodige de 18 ans reste encore une saison supplémentaire chez les « Grenats », sous la forme d'un prêt.

Le montant de la transaction dépasse les 20 millions d'euros, bonus facilement atteignables compris. C'est le transfert le plus élevé de l'histoire du FC Metz, quatre ans après la vente d'Ismaïla Sarr, 17 millions d'euros, à Rennes. Les deux sénégalais ont le point commun d'avoir été formés à Génération Foot avant de rejoindre la France.

🙌 We are delighted to announce the signing of Pape Matar Sarr from Metz.

The Senegalese international will remain on loan at Metz in Ligue 1 for the rest of the 2021/22 season.

