Togo: Une mesure conditionnée

Comme annoncé le 21 août dernier, le Gouvernement prendra en charge les frais d'inscription et de scolarité pour les collèges et lycées d'enseignements publics sur toute l'étendue du territoire togolais pour le compte de l'année 2021-2022. Mais cette faveur sera conditionnée conformément aux dispositions prises par le ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat, Prof Dodzi Komlan Kokoroko.

Concernant cette prise en charge qui peut toutefois entraîner des dérèglements dans le contexte sanitaire de Covid-19, le ministre Kokoroko à travers une note ministérielle en date du 25 août 2021, a recommandé aux chefs d'établissements de suivre certaines directives dans le recrutement des apprenants afin d'éviter d'éventuels afflux dans les établissements la rentrée prochaine.

« Pour gérer convenablement les éventuels afflux d'apprenants, il est demandé à chaque chef d'établissement de mettre en place une commission d'étude des dossiers qui, tout en respectant le principe d'équité sociale et de genre, se chargera de recruter les élèves en fonction de leurs mérites et des places et des places disponibles dans le contexte sanitaire de Covid-19 », a recommandé le ministre Kokoroko.

Toute complaisance constatée expose ses auteurs et complices aux sanctions disciplinaires en vigueur, sur ce le Prof, Kokoroko exige des directeurs régionaux de l'éducation, inspecteurs d'éducation et chefs d'établissement une mise à exécution de sa décision.