Cote d'Ivoire: Promotion des actions d'Houphouët-Boigny - La troisième édition du prix de la recherche lancée

Après une pause en 2019 du fait de la pandémie du Covid-19, le Prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche, lancé officiellement le 23 mars 2017 par d'éminents universitaires dont le professeur Jean-Noël Loucou, reprend ses activités avec la troisième édition.

C'est l'information donnée, le jeudi 26 août, par le professeur Daniel Youzan Baha-Bi, président du jury dudit prix, au cours d'une conférence de presse, à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.

Selon le conférencier, cette année, les dates du 18 et 19 octobre ont été retenues pour cette cérémonie de récompense des étudiants et jeunes chercheurs qui, par leurs mémoires ou leurs thèses, valorisent les actions politiques, humanitaires, scientifiques, culturelles, et autres du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Une façon de prendre rendez-vous avec l'histoire pour pérenniser les œuvres et le nom de l'illustre disparu.

Pour le doyen de l'Ufr des Sciences de l'homme et de la société, au regard des œuvres concrètes réalisées par l'homme, notamment la Basilique Notre dame de la paix, l'Université de Cocody et le stade qui portent par la même occasion son nom; et de sa vision d'humaniste qui considère l'homme comme une valeur suprême, le premier Président de la République de Côte d'Ivoire mérite d'être enseigné aux générations futures.

« Houphouët-Boigny demeure immortel pour les actes qu'il a posés tout au long de sa riche vie. Il doit donc être enseigné dans nos établissements et institutions de formation d'intérêt national afin de graver à jamais cet homme au panthéon des immortels », soutient le doyen. Qui appelle les doyens d'Ufr, les directeurs d'institution, les chefs de département, les politiques à accompagner ce projet afin que, comme la Chine et les États-Unis qui ont pour référents incontestés depuis des décennies Mao Zedong et Georges Washington, la Côte d'Ivoire ait Félix Houphouët-Boigny comme référent.

Revenant sur le prix, le professeur Daniel Youzan Baha-Bi a précisé que le comité scientifique souhaite revoir les conditions de participation pour l'ouvrir, entre autres, aux professionnels des arts, de la culture, etc. Parce que le Président Houphouët-Boigny était un homme pluridimensionnel. Quant à l'édition 2021, les dossiers de candidatures sont, dit-il, en cours d'enregistrement et seront très bientôt soumis à l'évaluation des membres du jury pour être dans le temps.

Depuis le lancement du prix, une trentaine de dossiers ont été évalués par le comité scientifique et les lauréats ont reçu, pour les meilleurs masters, la somme de 500 000 FCfa et 1 million FCfa comme dotation pour les meilleures thèses.