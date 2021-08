Cote d'Ivoire: Promotion de l'entrepreneuriat - 4500 entrepreneurs attendus à Abidjan

Comment être accompagné dans un projet ? Comment être suivi ? Comment réussir à promouvoir ses activités ? Ce sont autant de questions qui seront abordées le 20 novembre 2021 lors de la première édition d'un évènement dénommé " Le Rassemblement des entrepreneurs" (Rde).

L'annonce a été faite, le jeudi 26 août, à Angré au cours d'une conférence de presse animée par son commissaire général, Cédric Josué. Selon lui, ce sont plus de 4500 entrepreneurs qui seront présents à ce rendez-vous.

« Nous sommes dans un environnement où on ne peut évoluer seul. Les compétences seules ne suffisent pas à un entrepreneur pour atteindre certains objectifs. On sait que tout le monde fonctionne aujourd'hui en communauté et pourquoi les entrepreneurs ne feraient pas autant. Il serait très intéressant pour la grande communauté d'entrepreneurs d'être ensemble pour atteindre des dimensions assez propices. Parce qu'aujourd'hui, tout fonctionne avec des contacts », a-t-il déclaré.

A l'en croire, le Rde viendra mettre en relation tous les entrepreneurs ivoiriens et même africains. Avec notamment la présence de panélistes qui viendront expliquer, de façon précise et claire, comment réussir à créer par exemple un site internet, comment développer le digital... « Aujourd'hui, internet c'est l'avenir. Nous avons à ce jour enregistré 4800 entrepreneurs et 72 000 personnes dans notre base de données qui sont passionnés d'entrepreneuriat », a confié le commissaire général.

Il a, par ailleurs, lancé un appel à tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui croient qu'il peut leur permettre de s'affirmer, à se joindre à eux.

« C'est un évènement collectif. C'est une association d'entrepreneurs. Tous les secteurs d'activité sont concernés par cet évènement. Nous aurons des spécialistes de 120 secteurs d'activité, nous aurons une conférence inaugurale, on va partager de façon globale des stratégies qui permettront à tous les domaines d'activité d'avoir des résultats positifs, nous allons créer des titres campus qui permettront de constituer une valeur ajoutée sur les différents secteurs d'activité », a informé le conférencier qui soutient que entreprendre, c'est la chose la plus capitale mais pas la plus facile.