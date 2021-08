Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Guy Loando honore la division provinciale de l'Aménagement du territoire

Après la province de la Tshopo où il a lancé officiellement la campagne de vulgarisation de la Politique Nationale de l'Aménagement du Territoire, le Ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo s'est directement dirigé dans le Haut-Katanga pour assister aux obsèques du patriarche, Kyungu Wa Kumwanza.

Profitant de sa présence dans cette province, l'homme fort de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo a effectué ce jeudi une visite dans les installations de la division provinciale de l'Aménagement du territoire, dans la ville de Lubumbashi. Dans ce même cadre, le Ministre d'Etat a déballé sa vision de la politique Nationale de l'Aménagement du Territoire. Toujours ouvert et social, Me Guy Loando a profité de cette occasion pour discuter ouvertement avec les agents et cadres de cette division ; ces derniers lui ont fait part des conditions dans lesquelles ils travaillent.

Après ces échanges, Maître Guy Loando a trouvé mieux qu'il faille améliorer la situation de ces agents de son Ministère pour leur permettre de donner les meilleurs d'eux-mêmes. «C'est une obligation pour moi, étant donné que je suis sur place, de m'enquérir des conditions de vie, de partager quelques minutes avec les agents, pour connaître les différents problèmes qu'ils ont», a souligné Guy Loando Mboyo.

Avant de quitter l'enclos de cette division provinciale, le Ministre de l'Aménagement du territoire s'est imprégné du projet de construction d'un nouveau bâtiment devant abriter les services de l'Aménagement du territoire dans le Haut-Katanga.

A l'amphithéâtre de l'Université de Kisangani, le Maire de la ville était le premier à prendre la parole, pour saluer cette initiative du Ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du Territoire. Profitant de cette merveilleuse opportunité, le Ministre nationale de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo a invité les acteurs et notables provinciaux de s'adonner à fonds sur le programme revit (repensons à nos villages, villes et territoires), initié par son Ministère. Il a fait l'économie de sa mission officielle dans ce coin du pays et a expliqué l'importance de cette campagne. Le patron de l'Aménagement du territoire a été reçu par le Commissaire provincial à l'Environnement et à l'Aménagement du territoire du Haut-Katanga, Serge Maghoma, qui lui a fourni des explications sur le fonctionnement de son administration dans le Haut-Katanga.