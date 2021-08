Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - SANRU asbl mise sur le renforcement du système communautaire et communication des risques

Couvre-feu à 23 heures, mesures de restriction maintenues, application des mesures barrières, eh bien, face à cette pandémie à COVID-19, la RDC a mis tous les mécanismes en place pour faire face à cet ennemi invisible qui ôte la vie à beaucoup de gens.

Partenaire du Gouvernement, pour sa part, SANRU asbl poursuit ses interventions communautaires pour le changement des comportements de la population et la résilience à la pandémie. En collaboration avec ses partenaires, SANRU a recyclé et formé 5 677 acteurs communautaires de la ville-province de Kinshasa de par les experts du PNCPS jusqu'aux Relais communautaires, en passant par les ECP, les ECZS et les IT sur la communication des risques et engagement communautaire contre la COVID-19.

En effet, 4090 relais communautaires ont été déployés pendant le premier semestre 2021, chacun avec une chasuble, un mégaphone, des piles et des outils de rapportage pour sensibiliser la population sur le respect des gestes barrières et la génération de la demande à la vaccination contre la COVID-19 dans les 35 Zones de Santé de Kinshasa. Les relais communautaires déployés ont été accompagnés par leurs comités de développement de l'aire de santé (CODESA) et suivis par les Infirmiers titulaires (IT), les équipes cadres de la zone de santé (ECZS) et le Programme national de communication pour la promotion de la santé (PNCPS).

Dans le même objectif, SANRU asbl a organisé successivement 3 ateliers sous l'égide de la Direction Générale de l'Organisation et Gestion de Services et Soins (DGOGSS), qui ont abouti à l'harmonisation des interventions communautaires dans le contexte de la COVID-19, la production des modules intégrés de formations pour les formateurs centraux, formateurs provinciaux et pour les relais communautaires ; des indicateurs ainsi que des outils de rapportage et de compilation avec la participation des experts de plusieurs programmes dont le PNLP, le PNLS et le PNLT, de la Direction de Formation continue, du PRONANUT, du PEV, du PNSR, du PNIRA et des autres partenaires techniques et financiers. Ces outils devraient être vulgarisés par une formation en cascade jusqu'aux RECO dans les provinces, en priorité celles touchées par la pandémie.

Dans la même période, SANRU avait diffusé dans 92 radios et télévisions les spots et émissions sur la COVID-19 en raison de 3 spots par jour et 1 émission par semaine en janvier et février 2021. SANRU a aussi distribué aux Formations sanitaires 30 450 affiches VIH, Tuberculose et Paludisme adaptées au contexte de la COVID-19. Pour finir, SANRU prend en charge la ligne verte du Call center de la Riposte 101, 109 et 110 avec 30 postes pour la gestion du feedback communautaire.

Aujourd'hui, SANRU n'attend pas baisser les bras. Cette ASBL mise dans le renforcement du système communautaire et communication des risques. Et ce, pour sensibiliser les populations congolaises et les catégories de personnes susceptibles à se faire vacciner.