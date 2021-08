Congo-Kinshasa: Problématique de la retraite des Enseignants de l'EPST - Aucune entente entre Jean-Pierre Lihau et le banc syndical de l'EPST

Une réunion s'est tenue dans la salle de la Fonction Publique, le mercredi 25 août 2021, après-midi. Elle a été présidée par le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique.

Etaient présents à cette réunion, le VPM et ses Experts ; le Directeur national et son Collaborateur du SECOPE ; le S.G SYNECAT ; le S.G SYECO ; le Président du Syndicat ESPOIR.

Cette réunion a eu comme ordre du jour: Problématique de la retraite des Enseignants de l'EPST. D'entrée de jeu, le VPM Jean- Pierre Lihau a évoqué le problème de statut général et celui du statut particulier qui régit les Enseignants de l'EPST. Selon lui, le Statut particulier ne soustrait en aucun cas les Enseignants de l'EPST du Statut général, car ceux-ci sont et demeurent les Agents de carrière des services publics.

A cet effet, il a précisé que pour la sécurisation des Enseignants pendant et après leur carrière, il faut qu'il y ait une prise de décision en cohérence avec les lois et textes en vigueur. A titre illustratif, il a mentionné la retraite des Enseignants et le lancement officiel de la caisse de retraite opéré au cours de ce mois.

Jean- Pierre Lihau a tenu à préciser que ces deux opérations relèvent du pouvoir régalien du Gouvernement central, et non du Ministère sectoriel. Il a appuyé son argumentaire sur l'article 4 du décret existant qui a créé la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics toutes tendances confondues (CNSSAP). En dehors de cette caisse, plus question d'en créer une autre.

Juste après son bref exposé, le numéro 1 de la Fonction Publique a accordé la parole au banc syndical de l'EPST. Dans sa réplique, ce banc syndical a fait voir au VPM que le Statut Général a un caractère discriminatoire. Cette discrimination, selon ce banc, réside dans le fait que les Agents de carrière de la Fonction publique possèdent un numéro matricule et un salaire personnalisé, et cela, contrairement à l'Enseignant qui est considéré comme un journalier avec un salaire appartenant à l'école. Bien plus, la CNSSAP renferme également le même caractère discriminatoire, elle n'a pas pris en compte, dès sa mise en œuvre, les Agents du Statut particulier.

A ce propos, il a été fait remarquer au VPM que rien ne se fait à l'EPST au mépris des lois en vigueur, l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministres et celle du 15 août 1991 numéro 91-232 lassaient une ouverture au Ministère sectoriel de procéder à une mise à retraite à l'interne, tout en introduisant les dossiers au service de pension, retraite, rentes et survie.

En effet, a estimé ce banc qu'un décret signé par un Premier Ministre n'a pas force d'abroger une ordonnance présidentielle en vigueur. Certes, cette contre argumentation du banc syndical a soulevé les réalités d'ordre juridique qui ne se complètent pas, mais s'opposent apparemment. Pour éviter de discuter avec l'autorité qui faisait l'effort de ne pas comprendre, le banc syndical a suggéré la création d'une commission mixte CNSSAP/EPST, en vue d'harmoniser les vues.

C'est dans ce climat que la séance a été suspendue, et elle sera élargie la semaine d'après les examens d'État avec la participation de leurs Excellences VPM, Ministre du Budget, des Finances, de l'EPST, SYNECAT, SYECO et ESPOIR.