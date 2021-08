Algérie: Lamamra reçu en audience par le Président de la transition au Mali

Bamako — Dans le cadre de sa visite de travail au Mali en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'Etranger, Ramtane Lamamra, a été reçu jeudi en audience par le président de la transition, le Colonel Assimi Goita.

L'audience a donné lieu à un échange de vues sur les progrès réalisés dans le cadre du processus de paix au Mali et les voies et moyens à même de permettre au pays de cueillir les dividendes de la paix et de la réconciliation nationale.

En outre, le ministre des Affaires étrangères a été reçu par le Premier-ministre, chef du gouvernement, M. Choguel Kokalla Maiga, ainsi que par le président du Conseil National de Transition (CNT), le Colonel Malick Diaw . Il a également tenu une séance de travail avec son homologue malien, M. Abdoulaye Diop.

Avec le Président du CNT, les discussions ont porté sur l'appui de l'organe législatif à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, ainsi que sur les perspectives du renforcement de la coopération entre les institutions législatives des deux pays.

Les deux Ministres ont relevé avec satisfaction la convergence de leurs analyses et approches sur les sujets abordés et se sont félicités du caractère stratégique qui marque les liens forts unissant les deux pays et leurs peuples frères.