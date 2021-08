Angola: L'INAMET prévoit de mettre en place 16 autres stations météorologiques

Luanda — L'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET) a annoncé, ce vendredi, la mise en place, cette année, de 16 stations météorologiques automatiques.

Selon le directeur national des télécommunications, Matias Borges, qui abordait la question de la présentation de l'extension et de la couverture nationale des services de télécommunications et de communication sociale, au premier conseil consultatif du ministère des Télécommunications, de l'Informatique et de la Communication sociale, les processus de mise en œuvre des stations sont presque terminés.

Matias Borges a également souligné l'exécution de projets de massification des technologies de l'information et de la communication sociale « TIC », dont Angola digital, Réseau de Médiathèques d'Angola (REMA) et Angola online.

Actuellement, poursuit le directeur, le REMA compte plus de trois millions de visiteurs et 222.000 utilisateurs.

Concernant Angola online, selon le responsable, il est mis en œuvre dans 16 provinces, avec 125 points disponibles avec Internet gratuit.

Angola digital est actuellement présent dans les provinces de Luanda, Bié et Namibe, avec un total de 69 centres équipés d'ordinateurs et d'Internet.

«Le secteur a beaucoup investi dans les infrastructures à large bande, dans la fibre optique terrestre, pour l'exploitation des services de communication électronique », a-t-il renforcé.

Le conseil consultatif vise, entre autres objectifs, à aborder l'expansion et la couverture nationale des services de télécommunications et des médias, le réseau national à large bande, le projet Angosat-2, la modernisation des médias, le renforcement des capacités et la formation des ressources humaines.