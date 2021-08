Angola: Le Portugal livre 185 000 doses de vaccin AstraZeneca au pays

Luanda — L'Angola a bénéficié, jeudi, d'un lot de 185 000 doses du vaccin AstraZeneca, dans le cadre d'un don du gouvernement portugais, pour soutenir les Pays Africains de Langue officielle Portugaise (PALOP).

Il s'agit de la troisième expédition du Portugal vers l'Angola après que, le 15 juillet et le 19 août, les autorités sanitaires portugaises aient envoyé respectivement 50 000 et 185 000 vaccins.

Au total, le Portugal a fait don de 370 000 doses de vaccins contre le Covid-19 à l'Angola.

Le gouvernement du Portugal, dans le cadre de son plan d'action pour la réponse sanitaire à la pandémie du Covid-19, avec les pays africains de langue portugaise (PALOP) et le Timor Oriental, s'est engagé à mettre à disposition environ trois millions de doses de vaccins profit des six pays.

L'opérationnalisation de l'action résulte de l'effort conjoint des ministères de la Santé et des Affaires étrangères du Portugal, à travers Camões - Institut pour la coopération et la langue et l'ambassade du Portugal à Luanda.

D'ailleurs, le chargé d'affaires de l'ambassade du Portugal en Angola, José Correia, a annoncé l'arrivée, dans les prochains jours, de 200.000 doses supplémentaires.

«Tout comme le virus n'a pas de frontières, la coopération et l'amitié entre l'Angola et le Portugal n'ont pas non plus de frontières. Cela se reflète dans la livraison du troisième lot de vaccins », a renforcé le diplomate.

José Correia, qui considère la relation entre les deux pays comme historique et d'une grande solidarité, s'est dit satisfait du travail accompli par les autorités sanitaires angolaises dans la lutte contre la pandémie et dans le pari sur la campagne de vaccination.

D'autre part, le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda, a affirmé qu'il s'agit d'une augmentation du stock de vaccins et d'un appel à l'attention pour l'adhésion des citoyens au processus de vaccination.

Selon Franco Mufinda, cela démontre l'engagement du gouvernement angolais dans la riposte contre le Convid-19, réaffirmant la stratégie consistant à amener le vaccin dans tous les coins de l'Angola.

L'Angola compte à ce jour 46 726 cas positifs, avec 1 182 décès, 42 980 guéris et 2 561 actifs. Parmi les actifs, 4 critiques, 23 sévères, 79 modérés, 30 légers et 2 425 asymptomatiques.