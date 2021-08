Ile Maurice: Conseil des ministres - Création d'une filiale de la MHC

La Mauritius Housing Company (MHC) Ltd créera, en vertu de la loi, une filiale en propriété exclusive, à savoir MHC Properties Ltd. L'information émane du communiqué du Conseil des miistres, qui s'est réuni ce vendredi 27 août.

La MHC Ltd détient une licence de collecte de dépôts non bancaire de la Banque de Maurice et les entreprises ne sont pas autorisées à se livrer à des activités de location et de crédit-bail. Tous les biens immobiliers tels que les terrains et les bâtiments de MHC Ltd seraient transférés à la filiale. Les principaux objectifs de MHC Properties Ltd seraient les suivants :

(a) la gestion, l'entretien et la location des propriétés existantes de MHC Ltd ;

(b) promouvoir le développement immobilier à Maurice et en Afrique ;

(c) agir à titre de syndic pour les projets MHC; et

(d) toute activité directement ou indirectement liée à la promotion immobilière

Le Cabinet a également pris note qu'une enquête auprès des personnes qui consomment des drogues à Maurice serait menée par le National Drug Secretariat du bureau du Premier ministre, en collaboration avec le ministère de la Santé et du bien-être, le Bureau du Coordonnateur résident des Nations unies et l'Organisation mondiale de la santé. L'enquête fournirait des informations complètes, y compris les caractéristiques sociodémographiques des toxicomanes, leurs conditions de vie, leur statut professionnel, l'âge du début de la consommation de drogues, la fréquence et les modèles de consommation de drogues et l'étendue de la consommation de drogues, qui guideraient la riposte nationale aux drogues.

Le Conseil des ministres a pris note d'un programme de collaboration et d'activités proposé par Facebook au ministère des Technologies de l'information, de la Communication et de l'Innovation, visant à sensibiliser aux comportements en ligne responsables, à l'esprit critique et à la compréhension des enjeux sociaux partagés via le numérique, avec l'objectif ultime de permettant une utilisation sûre, responsable et productive de la plate-forme de médias sociaux. Facebook a présenté un programme d'activités visant, entre autres, à :

(a) réduire la propagation de fausses nouvelles, de contenus préjudiciables et de désinformation ;

(b) réduire les discours de haine/l'incitation à la violence qui peuvent déclencher des troubles civils, des troubles sociaux et des difficultés économiques ; et

(c) montrer au gouvernement mauricien et à son peuple les mesures prises par Facebook pour lutter contre l'utilisation abusive de la plateforme et comment il cherche à soutenir la reprise économique à Maurice.

Une série d'activités et d'ateliers se tiendra à Maurice au cours du dernier trimestre de cette année et à intervalles réguliers l'année prochaine. Ces activités cibleront les petites entreprises, la population mauricienne en général et les acteurs gouvernementaux de haut niveau.

Le Cabinet a accepté que la National Land Transport Authority (NLTA) mette en œuvre les mesures suivantes compte tenu des difficultés rencontrées par les opérateurs de bus contractuels en raison de la pandémie de Covid-19 :

a) modifier la licence des exploitants d'autobus contractuels impliqués dans le transport de touristes pour leur permettre également de transporter des employés jusqu'au 31 décembre 2021 ;

(b) revoir l'âge de remplacement des véhicules Standard et Executive utilisés pour le transport des touristes de 8 à 10 ans et de 12 à 14 ans respectivement ;

(c) prolonger la validité du permis de véhicule de service public pour les exploitants d'autobus contractuels impliqués dans le transport de touristes et qui n'ont pas pu être renouvelés en raison de Covid-19, jusqu'au 30 juin 2022 ;

(d) prolonger le délai de mise en œuvre d'un permis de véhicule de service public pour les exploitants d'autobus sous contrat (touristes et écoliers), jusqu'au 30 juin 2022 ;

(e) prolonger le délai de mise en œuvre d'une licence de véhicule de service public en ce qui concerne les licences de taxi et les exploitants d'autobus contractuels (employés) du 31 août 2021 au 31 décembre 2021 ;

f) modifier la licence des exploitants d'autobus contractuels transportant des écoliers pour leur permettre également de transporter des employés jusqu'au 31 décembre 2021; et

(g) prolonger le délai de renouvellement d'une licence de station-service du 31 août 2021 au 31 décembre 2021.

Conseil a pris note des conclusions de trois projets de recherche entrepris par l'Observatoire de la sécurité routière du ministère des Transports terrestres et du métro léger en collaboration avec l'Université de Maurice. Les projets de recherche sont :

(a) «The Road Traffic Death and Injuries: The Shadow to GDP and Welfare in Mauritius» - les objectifs de l'étude étaient d'évaluer les conséquences des accidents de la route et des blessures sur le produit intérieur brut ainsi que les coûts socio-économiques associés et d'enquêter sur l'impact des accidents de la route et des blessures sur le bien-être des familles et des victimes ;

(b) «Comprendre le comportement et les attitudes des usagers de la route à Maurice» - l'objectif de l'étude était de saisir les tendances et les statistiques pour une politique de sécurité routière renforcée par les décideurs ; et

(c) «Comprendre l'utilisation des passages à niveau par les piétons à Maurice» - les objectifs du projet de recherche étaient d'identifier les points noirs des piétons à Maurice, d'étudier la perception des piétons des installations de passage à niveau, d'explorer le comportement général des piétons le long des routes et aux passages à niveau, d'enquêter sur la perception des piétons sur les attitudes des autres usagers de la route aux passages à niveau et évaluer l'efficacité des campagnes de sensibilisation.