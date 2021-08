Madagascar: Trésor public - Les syndicalistes militent pour la défense des intérêts de l'institution

Les leaders syndicaux et autres représentants du personnel du Trésor public rejettent toute idée de ramener la situation qui prévaut actuellement au cas personnel d'un employé quel que soit son rang.

L'initiative de la nouvelle ministre de l'Économie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison d'assainir le Trésor public, est bien perçue au sein de cette institution.

Avenir. Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, des leaders syndicaux et des représentants du personnel se sont effectivement réunis ces derniers temps pour plancher sur son avenir. Et contrairement à ce que l'on a eu tendance à faire croire, ces réunions n'étaient pas destinées à défendre la cause de l'ancien Directeur général Ihaja Ranjalahy. « Nos actions ne sont pas destinées à appuyer une quelconque personnalité, même haut placée », annonce-t-on parmi ces syndicalistes, en faisant référence à celui qui vient d'être démis de ses fonctions et qui tente visiblement de récupérer des éléments parmi les leaders syndicaux. Une manière, en somme, pour les syndicalistes d'écarter toute idée de corporatisme dans cette affaire. « Même ceux qui voulaient le défendre se désolidarisent de plus en plus de l'ancien DG », précise une source proche de ce dossier.

Climat serein. En vrai techniciens, les leaders syndicaux pensent avant tout aux intérêts de cette institution. Ils souhaitent avant tout un climat serein au sein de l'administration du Trésor et sont disposés à « appuyer les initiatives d'assainissement menées actuellement par la ministre de l'Économie et des Finances ». D'ailleurs, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a eu ces derniers temps, des rencontres avec les leaders syndicaux pour parler surtout des réformes à mener pour un Trésor public bien géré et loin des corruptions. On rappelle que dès sa prise de fonction, la ministre a immédiatement annoncé la couleur en mettant en avant la droiture et la compétence comme mots d'ordre. Une initiative qui n'a pas manqué de réveiller les détracteurs dont certains s'adonnent à des attaques personnelles à son encontre.