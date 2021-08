Madagascar: WASH - L'EPP Anosivavaka sur la bonne voie

Un bloc sanitaire digne de ce nom, respectueux des normes sanitaires et inclusives, vient d'être achevé à l'École primaire publique (EPP) Anosivavaka Ambohimanarina.

De quoi assurer, dès la prochaine rentrée, un accès à l'eau potable et à une infrastructure décente en matière d'hygiène et d'assainissement, à plus de 340 élèves - incluant ceux vivant avec un handicap - ainsi qu'aux 11 enseignants et au personnel non enseignant de cette EPP. Plusieurs centaines de personnes, dont une grande majorité d'enfants, pourront dorénavant se soulager dignement, tandis qu'auparavant, c'était chose difficile vu l'état de dégradation avancée des anciennes toilettes de cette école.

Ce bloc sanitaire est composé de toilettes à fosse septique en quatre compartiments dont un adapté aux personnes vivant avec un handicap ; une douche et un urinoir. S'y ajoute un dispositif de lavage des mains autonome. Cette nouvelle infrastructure est le fruit d'un partenariat entre l'UNICEF qui a financé la construction, et WaterAid, organe exécutif et acteur de mise en œuvre dans son approche « Ecole amie de Wash ». L'EPP Anosivavaka est maintenant sur la bonne voie d'obtenir ce label, lequel sera attribué, une fois les critères requis réunis. En fait partie la formation des enseignants et la directrice de l'école pour assurer la durabilité de ce dispositif.

La réception technique de cette nouvelle infrastructure a eu lieu, hier. Au manager de la Gouvernance, Policy et Plaidoyer au sein de WaterAid Madagascar, Serzhino Beharisoa, de confirmer à cette occasion le soutien continu de cette ONG internationale.