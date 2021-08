Madagascar: Education - Contrôle strict de la gestion des cotisations parentales

Le MEN prévoit de multiplier les descentes pour veiller au respect de la mise en application du procès-verbal de la réunion des parents d'élèves le DESI.

Le ministère de l'Education nationale effectuera des descentes pour la vérification du procès-verbal lors de l'assemblée générale des parents d'élèves dans les établissements scolaires publics. La transparence de la gestion de leurs cotisations ainsi que l'effectivité de la gratuité des inscriptions en sont les principaux objectifs

Les zones d'ombre autour de la gratuité des inscriptions dans les établissements scolaires publics ne sont pas encore éclaircies. Certains confondent les frais d'inscriptions avec les cotisations parentales dont la somme varie d'un établissement à l'autre et en fonction de la décision de lAssemblée générale des FEFFI (Farimbon'ezaka ho fahombiazan'ny fanabeazana eny ifotony).

Pour dissiper les doutes liés aux éventuelles mauvaises gestions de cette cotisation, le ministère de l'Education nationale (MEN) a tenu à rassurer les parents, des contrôles stricts seront effectués pour veiller à ce qu'elles soient utilisées à bon escient. « Les cotisations payées par les parents d'élèves, suite aux décisions prises après leur assemblée générale, ainsi que sa gestion seront contrôlées de près. Si des pratiques louches ou des décisions non prises sont enregistrées, la réunion sera à refaire et les décisions prises y afférentes seront concrétisées de façon transparente et claire », selon le Directeur de l'encadrement scolaire et de l'inspection pédagogique (DESI) auprès du MEN, Roger Rakotoniaina.

Vigilance. Malgré la baisse des nouveaux cas, la pandémie est toujours là. C'est dans ce sens que le MEN prévoit également de contrôler la mise en œuvre des protocoles sanitaires et pédagogiques dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Chaque établissement scolaire doit continuer d'appliquer et de respecter les mesures de prévention et d'hygiène préconisées par le protocole sanitaire. Il doit aussi faire en sorte à ce que l'application des gestes barrières devienne une habitude pour chaque élève. Le comité de vigilance au niveau de chaque établissement doit être aussi opérationnel pour assurer le suivi sanitaire des élèves et du personnel.