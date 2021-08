Madagascar: Matériaux de construction - Hausse exorbitante du prix du ciment et du fer

Le secteur bâtiment subit une flambée des coûts. Le prix des matériaux de construction augmenterait d'une semaine à une autre.

Un quincaillier à Andravoahangy a eu ses nouvelles commandes de ciment, hier. Le tarif sera différent des sacs de ciment qui sont encore disponibles dans ce magasin. « Une hausse de prix de 1 500 ariary s'appliquera, lorsque nos anciennes marchandises seront épuisées », indique le quincaillier. Dans ce lieu de vente de matériaux de construction, tous les articles ont connu une hausse de prix, que ce soit, le fer, le ciment, les carreaux, les peintures, les tôles, ainsi de suite.

L'écart entre l'ancien et du nouveau prix est de 1 500 et 5 000 ariary, pour chaque article. Surpris par cette hausse de prix, des acheteurs décident d'aller dans d'autres magasins pour tenter de trouver des articles moins chers. « Il y a encore deux semaines, le prix de ce produit a été de 40 000 ariary. Aujourd'hui, on me dit qu'il coûte 45 000 ariary », s'indigne Hery, un père de famille qui repeint sa maison.

Frêt maritime

Dans toutes les quincailleries qu'il aura visitées, les prix sont presque les mêmes. « Tous les matériaux de construction ont subi une flambée de prix. La hausse est presque hebdomadaire. Les prix augmentent chaque fois que nous passons de nouvelles commandes. Nous n'avons pas le choix, nous sommes contraints d'augmenter, aussi, nos prix pour tirer un peu de bénéfice. Nous avons des charges », se justifie un distributeur de carrelage et de peinture à Andravoahangy. Hery a dû revoir le nombre d'articles à acheter, hier. Il ne s'est pas préparé à cette hausse. Il lui manquera une boîte de peinture.

La hausse du prix du transport maritime serait la cause de cette flambée des coûts des matériaux de construction. « La hausse est due à l'explosion, notamment, des coûts du fret et la hausse des coûts des matières premières. C'est une relation de cause à effet. Lorsque le fret augmente, tout augmente », indique un responsable d'une usine de fabrication de ciment. « Nous avons intérêt à vendre et à aider les clients à construire correctement », rassure cette source.