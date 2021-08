Madagascar/Bénin: Mondial 2022 - Madagascar # Bénin à huis clos

La CAF interdit la présence de spectateurs pour le match du jeudi 2 septembre entre Madagascar et le Bénin. Cette décision contrarie les plans de la présidence de la République.

Réponse sans équivoque de la Confédération Africaine de Football. La CAF « n'autorise pas la présence de spectateurs pour le match Madagascar # Bénin », peut-on lire dans une lettre parvenue hier, à la Fédération Malgache de Football.

C'est un véritable coup de massue pour la présidence de la République. Cette dernière avait annoncé, mercredi, que l'inauguration du stade Barea de Mahamasina se tiendrait le même jour que ledit match. Et aussi, que l'accès à l'enceinte serait gratuit pour le public.

Dans notre édition de jeudi, nous avions émis une réserve. En effet, le programme de la journée a été « transmis à la FIFA et la CAF » et était « en attente de validation », expliquait-on auprès de la FMF. L'instance mondiale a répondu hier, par le biais de sa branche africaine.

« La CAF a analysé et évalué la demande d'admission de spectateurs du point de vue médical, de la conformité aux exigences du stade et de la sûreté et sécurité du site », précise la fameuse lettre. C'est ainsi que les instances internationales du football ont tranché en faveur du huis clos. La réponse de la CAF contrarie les plans de la présidence de la République.

Ajournement

La distribution des tickets gratuits était prévue débuter ce samedi 28 août à Mahamasina. Le stade Barea devait ainsi accueillir vingt personnes (ndlr : 50% de sa capacité totale). Soit douze mille spectateurs et huit mille invités. Nous avons contacté la directrice de cabinet de la Présidence, Lova Ranoro- maro, dès lors que la missive de la CAF a été rendue publique en début de soirée. « Nous sommes en train d'examiner la situation et nous annoncerons prochainement notre décision », explique-t-elle.

En attendant cette annonce, la décision la plus sage serait d'ajourner l'inauguration et de se conformer aux directives de la CAF sous peine de sanction. Histoire de se concentrer également sur l'aspect sportif de la chose et de remettre les festivités à une autre date. Il conviendrait alors de fixer un nouveau rendez-vous tout en prenant compte du retour au pays du président de la République. Andry Rajoelina rentrera ce dimanche.