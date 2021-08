Madagascar: Chambre des huissiers - Alain Rakotonirina élu président

Maître Herilalaina Alain Rakotonirina, huissier de justice et commissaire priseur, exerçant à Antananarivo, est élu à la tête du bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar, pour un mandat de trois ans. L'ex vice président de cette structure a obtenu quatre vingt-deux voix sur les cent trente-et-un électeurs présentiels et par procuration, lors de l'élection qui s'est tenue à Antsirabe, hier. Il sort gagnant avec un taux de 64%.

« Ma première priorité sera d'accélérer les procédures judiciaires de notre collègue qui a été séquestré et agressé en plein service. Puis, d'ouvrir une école nationale de procédure. Avant cela, nous allons envoyer des élèves huissiers et des stagiaires à l'étranger, avec l'appui de la Chambre internationale des huissiers de justice. La relation et la solidarité des huissiers seront, par ailleurs, renforcées », déclare le président Herilalaina Alain Rakotonirina.

Il aura comme proches collaborateurs dans cette structure maître Haja Fitia- vana Andriatafaniaina Rarivoarivony, exerçant à Toamasina, comme Syndic, maître Delcy Sandra Randriambololona, exerçant à Antananarivo. Et maître Miora Prisca Ravololomboahangy, en tant que première secrétaire.

L'augmentation de l'effectif des huissiers de justice est le plus grand défi qui attend les nouveaux membres du bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar. Le manque d'effectif est frappant. Cent cinquante quatre huissiers de justice exercent pour vingt-sept millions d'habitants. Selon les normes, il faudrait au moins trois huissiers de justice pour un tribunal de première instance.

La pandémie a encore accentué ce faible effectif. Dix huissiers de justice ont succombé pendant l'épidémie de coronavirus, en 2020. D'autres ont été poursuivis, agressés en plein service, ou ont été convoqués par le bureau anti-corruption (Bianco).