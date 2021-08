Madagascar: Ambato-Boeny - La RNT 33B bientôt réhabilitée

Après une quarantaine d'années de dévastation et sans entretien, la portion de route de 254 km entre Andranofasika sur la RN4 et la commune urbaine d'Ambato-Boeny sera enfin réhabilitée.

La pose de la première pierre s'est déroulée mardi après-midi à Andranofasika et dès hier matin, les travaux ont démarré. La ville d'Ambato-Boeny ne sera plus isolée et enclavée car l'accès sera désormais facile. Les produits agricoles pourront être évacués pour rejoindre d'autres régions Les sentiers boueux ou chemins poussiéreux, selon les saisons, ne seront plus qu'un cauchemar pour les usagers.

Depuis des années, il fallait une demi-journée pour effectuer le trajet de 25km en période de pluies. Les charrettes et les tracteurs sont les seuls moyens de transport qui pouvaient rouler sur la route provinciale durant cette saison. « Les travaux d'ouvrage tels que les ponts, les dalles à eau et les radiers sont à prioriser et il faut achever les travaux avant l'arrivée des précipitations, dans quatre mois au plus tard. La route sera goudronnée en partie », explique le directeur régional des Travaux publics de Boeny.

Le gouverneur de la région Boeny, Mok thar Andriantomanga, la vice présidente de l'Assemblée nationale Lalao Rahantanirina, les députés d'Ambato-Boeny, Fernand Jeannot, et de Soalala ainsi que les autorités locales ont assisté à la cérémonie de la pose de première pierre. « La route n'a pas été réparée depuis quarante ans et il a été difficile pour les agriculteurs d'évacuer leurs produits, alors que le district est une zone très productive.

L'insécurité a également régné sur une partie de cette route car comme les voitures devaient rouler doucement, les dahalo en profitaient pour les attaquer », explique le député d'Ambat-Bboeny « Aucun président de la République n'a encore partagé son pouvoir, mais le président Andry Rajoelina le fait avec les vingt trois 23 gouverneurs afin que le développement puisse s'accomplir simultanément dans ces territoires décentralisés. Beaucoup de critiques et de mots de persécution ont été véhiculés à l'encontre du chef de l'État, sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Mais voilà, la promesse est tenue. Ne vous laissez pas berner car le Président tient ses promesses », lance le gouverneur aux habitants.

C'est l'entreprise ECH BTP qui se charge de la maîtrise de l'ouvrage.