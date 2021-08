Madagascar: Ivokolo Cemdlac - Inauguration officielle du Théâtre et de la Galerie d'Art

Le centre culturel Ivokolo a été inauguré officiellement hier 27 août 2021 par la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Andriatongarivo. Le ministre de la Sécurité publique, le gouverneur de la région Analamanga, ainsi que d'autres hauts dignitaires ont honoré de leur présence l'événement.

Et bien entendu, de nombreux artistes œuvrant dans les Lettres et les Arts étaient eux aussi au rendez-vous. Selon les explications de la ministre, Ivokolo est un haut lieu dédié à l'art oratoire, littéraire et musical. Le théâtre aura sa pleine place au sein de ce centre, même si les autres disciplines artistiques sont aussi les bienvenues, notamment le slam, la poésie, les arts visuels ou encore la musique.

Le rez-de chaussée compte un grand théâtre baptisé Charles Ravaloson et sera géré par l'OFNAC (Office National des Arts et de la Culture). Ivokolo possède aussi une galerie d'art qui porte le nom du peintre Roland Raparivo, ainsi que d'une bibliothèque d'orientation. Au premier étage, on trouve un centre d'incubation culturelle nommé Tosik'Art. Quant au deuxième étage, il sera occupé par les bureaux de l'OFNAC et de la Direction des Arts et de la Promotion Artistique. Lalatiana Andriatongarivo de dire que les travaux de construction pour soutenir le secteur culturel malgache continuent.