Congo-Kinshasa: Lutte contre la drogue à Kinshasa - Des malfrats présentés au gouverneur de la ville

Vingt dépositaires et vendeurs dont douze hommes et huit femmes ainsi que soixante-dix-huit consommateurs dont soixante-huit hommes et dix femmes, attrapés en flagrance, ont été présentés, le 26 août, à Gentiny Ngobila Mbaka par la police.

L'autorité urbaine a reconnu que l'usage de la drogue constitue un problème sérieux dà Kinshasa. Toutes les personnes interpellées, a-t-il promis, seront déférées devant la justice et les coupables transférés à Kaniama Kasese oû ils purgeront leurs peines.« La drogue est à l'origine de beaucoup de maux qui rongent la société kinoise. Non seulement elle conduit les jeunes consommateurs à commettre des crimes mais aussi et surtout, elle nuit à la santé », a déploré le maire de la capitale congolaise. Pour Gentiny Ngobila, en effet, il est temps de finir avec cette pratique.

Il s'observe, en effet, depuis un certain temps à Kinshasa, une consommation excessive par les jeunes de la drogue communément appelée "bombé". La police fait savoir que cette drogue est obtenue à partir d'un mélange de certains produits pharmaceutiques dont les antidouleurs, les somnifères, les antibiotiques, les vitamines et autres comme la cocaïne ou soutirés dans les tuyaux d'échappement des véhicules.

La lutte contre l'insécurité et la consommation de la drogue dans la capitale congolaise est un travail de longue haleine. Selon la police, elle nécessite suffisamment de moyens pour démanteler tous les réseaux de drogue. C'est dans ce sens qu'elle a sollicité un appui financier auprès de l'autorité urbaine.

A l'occasion de cette présentation des malfrats, le patron de la ville de Kinshasa a félicité la police pour le travail abattu jusqu'ici.