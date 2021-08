Cote d'Ivoire: Mercato - Annoncé à Lille, Serge Aurier réagit !

La rumeur est parti très vite et prenait de plus en plus d'ampleur, mais Serge Aurier a sifflé la fin. L'international ivoirien n'a aucune intention de signer à Lille. Il estime avoir toujours son coeur au RC Lens, le rival de Lille chez qui il a été formé.

Serge Aurier a réagi subtilement vendredi aux rumeurs qui l'envoient vers le championnat français et notamment à Lille. «Sang et Or à vie, sachez le», a écrit l'ivoirien sur Instagram. De quoi clore le débat définitivement.

Sur le départ à Tottenham, Aurier pourrait bien s'offrir un nouveau challenge d'ici le 31 août. A en croire Foot Mercato, le Sénégalais du FC Barcelone, Moussa Wagué aurait été proposé au LOSC.