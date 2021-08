Sénégal: Ziguinchor - Vers l'aménagement d'une superficie de 4000 hectares

Tendouck (Bignona) — Au total, 13 vallées, soit une superficie culturale de 4000 hectares seront emménagés et emblavés dans la région de Ziguinchor (sud), en vue d'améliorer les rendements agricoles, a déclaré vendredi à Tendouck (Bignona), Pr Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural.

"Nous avons prévu d'aménager 13 vallées, pour une superficie de 4000 hectares dans la région de Ziguinchor qui a déjà reçu 21 tracteurs sur les 129 distribués récemment à toutes les régions. Le but est d'arriver à une agriculture productive, durable et pourvoyeuse d'emplois", a notamment dit M. Baldé.

Accompagné de ses services, le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural était en tournée agricole dans plusieurs champs du département de Bignona et à Ziguinchor pour constater l'état et le comportement des cultures. Les autorités administratives et territoriales, les organisations paysannes et d'autres acteurs ont pris part à cette tournée agricole.

"Au moins 4000 hectares seront emblavés à Ziguinchor. Ce qui fait que nous allons augmenter le nombre de traceurs pour renforcer la mécanisation", a poursuivi le ministre de l'Agriculture.

A Ziguinchor le ministre a été interpellé sur la "nécessité de poursuivre la construction des digues anti sel pour augmenter les surfaces rizicultivables".

"La construction des digues doit être combinée à la mécanisation pour nous permettre d'avoir une agriculture moderne et intensive", a plaidé le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, saluant la "levée de certaines barrières traditionnelles" qui faisaient obstacle à l'exploitation de grande superficie.

"Dans plusieurs localités de la Casamance, notamment dans le département d'Oussouye, il y avait une certaine réticence quant à l'introduction de nouvelles méthodes de culture, mais avec cette politique nous allons arriver à plus de quantité et de qualité dans les rendements", a-t-il dit.

"Les jeunes et les femmes s'intéressent davantage au secteur agricole parce que les conditions sont en train d'être mises en place. Nous demandons encore d'autres tracteurs, des moissonneuses batteuses et la poursuite de la construction des digues anti-sel", a ajouté le maire de la commune de Coubalan (Bignona), Abdoulaye Diédhiou.

Au cours de sa tournée agricole, le ministre Moussa Baldé a visité des champs dans la commune d'Oulampane et surtout dans la Vallée rizicole Bouthiapaye de Tendouck où des jeunes et des femmes ont aménagé plus de 70 hectares.

"Nous avons vu sur le terrain des producteurs déterminés et engagés. A ce stade de l'hivernage, l'état des semis se porte bien. Nous sommes en droit d'espérer des productions agricoles supérieures à celles de l'année dernière", a magnifié M. Baldé.