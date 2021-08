Rwanda: Doudou Sow, ambassadeur du Sénégal au Rwanda - «Nous avons la chance d'avoir deux Chefs d'État qui s'entendent presque sur tout»

interview

Kigali (Rwanda) : En marge de l'Afrobasket masculin qui se déroule jusqu'au 5 septembre à Kigali, nous avons rencontré l'Ambassadeur du Sénégal au Rwanda, Doudou Sow. Avec lui, nous avons abordé la vie de nos compatriotes dans ce pays, les relations diplomatiques entre les deux États.

« Cela fait juste six mois que vous êtes installé comme Ambassadeur du Sénégal au Rwanda. Quelle est la particularité de la coopération entre les deux pays ?

L'Ambassade du Sénégal au Rwanda est toute nouvelle. C'est la dernière ouverte par le Sénégal. Elle a commencé à fonctionner il y a six mois. Avant cela, la coopération avec le Rwanda était couverte par notre Ambassade à Nairobi (Kenya). Celle-ci couvre un certain nombre de pays où, il est vrai, nous ne sommes pas encore allés pour des raisons de procédures administratives. La coopération entre le Rwanda et le Sénégal est exemplaire, elle s'appuie sur des relations politiques extrêmement fortes.

Nous avons la chance d'avoir deux Chefs d'État qui s'entendent presque sur tout. Je donne l'exemple de leur position sur la fabrication des vaccins et autres produits. Ce n'est pas un hasard si le Rwanda et le Sénégal sont parmi les pays où, prochainement, on pourra avoir des industries qui vont fabriquer les vaccins. Ce sont deux pays leaders en termes de réflexions et d'actions publiques. Donc, je suis tout à fait heureux de cette installation il y a six mois. Le Rwanda avait déjà ouvert une Ambassade au Sénégal depuis 2011.

Les choses étant ce qu'elles sont, nous avons seulement pu nous installer en 2020. Mais, il est tout à fait possible, à notre sens, de rattraper ce temps perdu dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, il y a déjà une base politique très solide. Ce qui reste à faire, c'est de bien gérer les relations économiques et commerciales. Et pour cela, nous sommes dans un cadre très favorable avec la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Je pense que le Rwanda a beaucoup de choses à offrir au Sénégal et vice-versa.

Comment voyez-vous la relation entre les deux peuples ?

Les peuples rwandais et sénégalais s'admirent mutuellement. Au Rwanda, il suffit de dire que vous êtes Sénégalais pour que vous ressentiez une admiration, un respect. Et c'est exactement le cas au Sénégal pour les Rwandais. En tout cas, mes amis rwandais me disent que quand ils sont au Sénégal, ils se sentent chez eux.

C'est déjà un très bon départ dans la mesure où il suffira juste de mettre en relation les secteurs privés des deux pays, leurs entrepreneurs et un certain nombre de secteurs d'activité pour essayer de rattraper le gap que nous avons sur le plan de la coopération économique et commerciale. Nous considérons la présence d'une Ambassade comme un challenge et nous allons tout faire pour qu'au terme de la mission qui nous est assignée, nous puissions améliorer ces relations économiques et commerciales.

Il y a une petite communauté sénégalaise au Rwanda. À combien s'élèvent nos compatriotes établis dans ce pays et comment s'intègrent-ils ?

Ils vivent bien dans la mesure où depuis que l'Ambassade est ouverte, nous n'avons pas reçu mention d'une inconduite ou d'un Sénégalais qui a été arrêté. Nous nous en félicitons. Les autorités rwandaises qui sont en charge de la gestion des Sénégalais n'ont que des louanges par rapport au comportement de nos compatriotes. Cela me met à l'aise et me facilite grandement mon travail, vu que, pour l'essentiel, nous ne gérons pas de conflits.

Jusqu'ici, à notre connaissance, il n'y a pas un Sénégalais qui a eu un problème au Rwanda lié aux conditions de son séjour. Maintenant pour parler d'une manière générale de la communauté sénégalaise, nous avons une idée du nombre parce que nous sommes en relation avec le Président de l'Association des Sénégalais du Rwanda. Il nous a fait savoir qu'il y a à peu près une centaine de nos compatriotes qui se trouvent actuellement sur place. Nous avons commencé, à l'Ambassade, un travail de recensement des Sénégalais ; nous en sommes actuellement à 31.

Sociologiquement, qui sont ces Sénégalais ?

Pour l'essentiel, il y a trois catégories de Sénégalais au Rwanda. La première est composée d'artisans (tailleurs, bijoutiers, entre autres). Nous en avons un certain nombre, même s'il semble qu'avec la Covid-19, certains ont quitté le pays ; peut-être qu'ils vont revenir. La deuxième catégorie est formée d'étudiants que nous avons déjà rencontrés avec mes collaborateurs à l'occasion des visites que nous avons effectuées dans certaines structures universitaires. Quant à la troisième catégorie, elle concerne les fonctionnaires internationaux. Nous nous félicitons de la manière dont ces catégories se conduisent jusqu'ici. Encore une fois, l'Ambassade n'a reçu ni plainte ni quoi que ce soit de la part des autorités rwandaises par rapport à leur comportement.

Quelle a été l'attitude de l'Ambassade par rapport à la gestion de la pandémie concernant les Sénégalais qui vivent ici ?

Le Rwanda est un pays qui a très tôt pris des dispositions, je peux dire, uniques en Afrique. Dès qu'il y a eu des cas, en mars 2020, ils ont décrété un confinement total. Ils ont complètement fermé le pays pendant presque trois semaines. Les mesures barrières sont respectées à la lettre. Nous n'avons pas eu de soucis par rapport à la manière de gérer les Sénégalais parce que beaucoup de ceux que nous avons trouvés sur place sont tellement bien intégrés qu'ils ont des femmes rwandaises et des enfants à la double nationalité. Ils se sont habitués à la manière de faire des gens d'ici.

Aussi, nous n'avons pas eu à rappeler ou à remettre des recommandations aux Sénégalais, étant donné que le Gouvernement rwandais a pris des mesures strictes respectées par tous. Mais, régulièrement, nous appelons les responsables de l'Association pour leur demander de prendre les nouvelles des autres Sénégalais au cas où il y aurait des cas de Covid-19. L'Ambassade est là pour prendre éventuellement en charge les personnes qui seraient infectées, de sorte qu'elles puissent être traitées le mieux possible.

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce pays en tant qu'Ambassadeur ?

Ce qui nous a marqué le plus à notre arrivée au Rwanda, c'est ce qui a marqué tout le monde. Le peuple rwandais est propre et très discipliné. Tous les jours, on voit des gens qui travaillent à rendre propre le pays.

Dès la survenue de la pandémie, le Gouvernement a immédiatement pris des mesures et elles ont été respectées à la lettre. C'est un état d'esprit louable qu'on ne voit malheureusement pas toujours dans nos pays. Ce respect de l'intérêt public est extraordinaire. L'état d'esprit des Rwandais m'a beaucoup marqué ; il est extrêmement positif. Nous disions, la dernière fois, que certains parlent de miracle quand ils voient les rues propres de Kigali. C'est loin d'être un miracle.

Parce que derrière chaque rue propre, il y a trois ou quatre femmes courbées en train de balayer et même à des heures tardives. Vous passez le matin, vous voyez les rues très propres, ce n'est pas un miracle, c'est un travail que les gens font au jour le jour. Et ce qu'on peut appeler un don de soi par rapport à l'intérêt général, c'est également quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Si vous connaissez leur histoire, vous respectez encore plus les Rwandais. Ils ont su partir de très loin pour arriver, aujourd'hui, à un pays unanimement respecté et admiré partout dans le monde.

Quelles démarches faut-il faire pour pouvoir vivre légalement au Rwanda en tant que ressortissant sénégalais ?

Les Sénégalais qui veulent vivre au Rwanda n'ont pas besoin de visa. Ils peuvent séjourner pendant trois mois, et c'est dans ce délai de 90 jours qu'il faut régulariser. Mais, d'une manière générale, les Sénégalais qui sont établis ici n'ont pas de problème particulier avec la législation rwandaise. C'est un pays qui accueille les étrangers, pourvu qu'ils puissent s'insérer harmonieusement dans la société rwandaise. Il est clair aussi que si l'on vient au Rwanda, il faut avoir un travail qui puisse justifier qu'on reste ici. Par ailleurs, c'est un pays très accueillant.