Ile Maurice: Forces de l'ordre - Le bien-être des policiers mis de l'avant

Le commissaire de police par intérim Anil Kumar Dip enchaine les prises de contact. Ce samedi 28 août, il a rencontré des officiers de la Northern Division pour la première fois. La rencontre a eu lieu au collège Droopnath Ramphul. Lors de sa prise de parole, Anil Kumar Dip a parlé de sa nouvelle stratégie qu'il souhaite implémenter : le «police Strategic transformational plan 2021/2025».

Le nouveau chef de la police par intérim a mis l'accent sur la discipline dans le travail et souhaite plus de proximité entre les membres de la force policière et le public. Il a expliqué que le travail doit évoluer et s'adapter. Anil Kumar Dip a aussi rassuré les officiers que la méritocratie sera prise en considération et que la nouvelle réforme contient plus de bien-être pour les policiers.

L'exercice de promotion sera revu et le plan de carrière sera redéfini afin de placer les candidats avec leurs compétences au bon endroit. Les examens tant attendus dans la force policière seront aussi une réalité bientôt pour ceux qui souhaitent gravir les échelons.

Rappelons que le dernier examen dans la force policière remonte à 2015.