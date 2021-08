Ile Maurice: Bois-des-Amourettes - La police rappelle à l'ordre des parapentistes

Le vol en parapente est illégal sans une autorisation de l'aviation civile. C'est le rappel du bureau du commissaire de police qui a émis un communiqué à ce sujet hier.

Une mise en garde qui intervient après qu'une collision entre un hélicoptère et un parapentiste a été évitée de justesse, à 2 000 pieds d'altitude au-dessus de la Kestrel Valley, à Bois-des-Amourettes, durant la semaine écoulée. En effet, indique le communiqué à l'intention de ceux qui pratiquent cette activité, en vertu de l'article 4 de la Civil Aviation Act, «no person shall operate an aircraft or an air transport service unless he holds a licence to do so».

Le commissaire de police par intérim, Anil Kumar Dip, explique dans son communiqué que la pratique de cette activité sans autorisation a été notée par la police dans plusieurs régions du pays. Il ajoute que le parapente peut représenter un danger dans l'espace aérien, mais aussi pour le parapentiste, qui risque de se blesser grièvement ou même de se tuer en cas de collision avec un appareil aérien. Tout contrevenant est, par ailleurs, passible d'une amende pouvant atteindre Rs 10 000 et d'une peine maximum d'un an de prison. Pour rappel, le parapente est un aéronef dérivé du parachute permettant la pratique du vol libre. La police de Bois-des-Amourettes n'a pu mettre la main sur le parapentiste.