Ile Maurice: Covid-19 - Des gardiens de prison promus pour leurs efforts

Pour saluer leur travail difficile et leurs efforts, surtout en ces temps de pandémie, plusieurs gardiens de prison ont été promus, hier, vendredi. Ils étaient sur le qui-vive après que plusieurs cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés à la prison de Beau Bassin. Ainsi hier, huit gardiens de prison ont été promus au rang de Principal Prison Officers et une femme est parmi eux.

Dwasingh Nimdhoo, Praveen Bhoggun, Dhanraj Nemdharry et Mohun Kumar Bacchoo accèdent eux au rang d'assistant-commissaire des prisons. Six gardiens ont été promus surintendants de prison/Senior Superintendant of Prison et 39 ont été nommés Lead prison officers. Par ailleurs, 24 nouveaux détenus à la prison de Beau Bassin et à la New Wing ont été testé positifs au nouveau coronavirus.

Un cas positif a aussi été recensé à la prison de Grande-Rivière-Nord-Ouest. Les procédures ont été enclenchées pour les conduire à la prison de Petit-Verger, converti en centre de traitement. Et 54 détenus, qui avaient été contaminés, sont considérés guéris. Trois cas de Covid19 ont aussi été enregistrés à la prison des femmes à Beau Bassin. Les détenues trouvées positives après tests sont envoyées en traitement à la Special Prison for Women à Barkly.