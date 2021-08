Gabon: Ali Bongo Ondimba s'entretient avec la Coordinatrice Résidente des Nations Unies au Gabon.

Libreville - le 27 août 2021- Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation, avec le Dr. Savina Ammassari, nouvelle Coordinatrice Résidente des Nations Unies au Gabon, qu'accompagnait Madame Oulimata Sarr, Directrice Régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

La diplomate onusienne est venue se présenter au Chef de l'Etat gabonais après avoir conformément à la pratique, remis ses Lettres de Cabinet au Ministre des Affaires Etrangères.

Au cours de son entretien, l'intéressée a adressé ses vives félicitations au Chef de l'Etat pour la récente élection du Gabon en qualité de membre non Permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies et pour l'engagement du Gabon en matière de préservation de l'environnement et de promotion de l'égalité des genres.

Elle s'est dite prête à accompagner notre pays dans les stratégies nationales mises en œuvre pour la satisfaction des besoins des populations, notamment le programme citoyenneté et d'égalité sociale ; celui de l'économie verte et rose ; le programme en vue du soutien du Gabon à la riposte contre la COVID- 19 entre autres dossiers.

A noter également, que Madame Ammassari a informé le Président de la République, en sa qualité de Coordinatrice Résidente, qu'elle est désormais en charge de l'ensemble des Agences des Nations Unies au Gabon.

Madame Oulimata Sarr, a pour sa part, évoqué avec le Président de la République, le projet d'ouverture au Gabon d'un bureau de l'ONU Femmes, entité des Nations Unies chargée de l'autonomisation des femmes, ainsi que le projet "Gabon égalité".

Elle a décliné les missions phares de l'ONU femmes, à savoir l'autonomisation économique des femmes ; le programme leadership et participation politique des femmes ; le programme de lutte contre les violences faites aux femmes.

La Responsable de l'organisation sus mentionnée a salué les avancées significatives du Gabon en la matière. Elle a en outre félicité Madame Sylvia Bongo Ondimba, Première Dame du Gabon, pour son engagement et son implication à travers sa Fondation qui ne cesse d'œuvrer au quotidien pour la cause féminine et celle des populations vulnérables.

Parmi les dossiers d'importance à son actif, l'on pourrait citer l'institutionnalisation de la Journée Internationale des veuves ; la lutte contre les cancers féminins ; la promotion des droits des femmes et la lutte contre toute forme de violences et de discrimination à leur égard.

Il convient de noter que dans le cadre de sa mission au Gabon, madame Sarr a eu une rencontre avec la Première Dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, très engagée dans la lutte contre les discriminations faites aux femmes, à travers le programme Gabon Egalité. Laquelle a abouti à une visite

de la Fondation qui porte son nom et de la maison d'Alice, destinée à la lutte contre les cancers féminins.

A l'issue de ces échanges le Président Ali Bongo Ondimba et ses hôtes se sont félicités de l'excellence des relations multiformes existant entre les Nations Unies et le Gabon.

Les deux diplomates onusiennes ont félicité le Chef de l'Etat dans sa constante volonté d'améliorer la condition de la femme en général en l'impliquant dans les hautes sphères de décisions de notre pays et en leur confiant des charges de hautes responsabilités.