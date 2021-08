Ile Maurice: Météo - Pluies et rafales pour le week-end

Week-end pluvieux et venteux en perspective. Ce mauvais temps est causé par la présence d'une ligne d'instabilité au nord et au sud par un anticyclone qui remonte vers Maurice. Une dégradation pluvieuse et un renforcement des vents sont attendus aujourd'hui et demain. D'ailleurs, la station météo de Vacoas a émis un avis de vent fort et de mer forte entre hier midi et ce dimanche à 10 heures.

Depuis hier, les nuages actifs ont arrosé quasiment toute l'île. Un avis de fortes pluies est en vigueur depuis 16 h 30. Il y a eu des averses moyennes à fortes par moments. La plus forte pluviométrie enregistrée à 16 heures hier est comme suit : Grand-Bassin : 105,4 mm, Mare aux-Vacoas : 75,2 mm et Rose Belle : 52,8 mm. Aujourd'hui aussi, le ciel sera couvert et des averses d'intensité forte de courte durée pourraient provoquer des inondations. Des poches de brouillard sont attendues aux endroits habituels et vont persister jusqu'à demain. La prudence est de mise sur les routes.

D'ailleurs, les vents vont se renforcer, pouvant atteindre 45 kilomètres par heure (km/h) alors que les rafales seront de l'ordre de 90 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs, devenant très forte demain avec des vagues de 4 mètres.

Au niveau de la température, le thermomètre oscillera entre 14 et 16 degrés sur les hauteurs et entre 18 et 20 degrés sur le littoral.

Le National Disaster Risk Reduction Management Centre a aussi émis un avis d'avertissement pour éviter les sorties en haute mer et pour les pêcheurs. Outre les activités nautiques, la tyrolienne, le vol plané et la randonnée sont déconseillés.

Le National Emergency Operations Command est au niveau deux d'alerte.