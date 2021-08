Madagascar: Sports et entreprenariat - Les lauréats primés !

41 sportifs et associations se partageront les 30.000 euros. Cette 3e édition du concours de projet « Sports et entrepreneuriat » organisée par la Maison des sports et l'ambassade de France à Madagascar bat tous les records.

La cérémonie de remise des attestations aux lauréats de la promotion 2021 s'est tenue, hier, dans les locaux de l'ambassade de France à Madagascar. Sur les 41 lauréats en provenance de 18 régions, de 17 disciplines sportives, ils étaient à peu près une vingtaine à se rendre à Ambatomena. « Le projet depuis son lancement en 2019 a reçu l'engouement des jeunes.

Ils ont pris conscience que le sport fait vivre et peut se transformer en métier. Nous remercions l'ambassade de France pour la confiance renouvelée et de l'appui aux entrepreneurs sportifs malgaches « , a souligné Anny Andrianaivonirina, présidente de la maison des sports, initiatrice du projet. La Maison des sports de Madagascar a vu la participation de 82 jeunes ou associations. Issus de 18 régions, l'âge des jeunes varient de 14 à 25 ans. Chez les gagnants, l'on retrouve 16 filles (39%) et 21 garçons (51%) ainsi que 4 associations (10%).

Des projets innovants et intéressants ont été formulés par les candidats. L'Academie Nationale des Sports est le partenaire technique du projet. « Les projets répondent aux aspirations des jeunes. Il faut profiter de ce projet pour apporter votre part dans le développement du sport« , a expliqué Jean Claude, Directeur général de l'ANS. Ils sont 41 gagnants en tout pour se partager les 30.000 euros de primes. La particularité de cette édition a été la mise en avant des projets numériques associés au sport ainsi que, comme chaque année, l'environnement. »

L'ambassade est là pour accompagner les jeunes sportifs. Les projets sont intéressants et innovants. Des stages pour les sportifs sur l'entrepreneuriat ont été organisés. Ce projet motive aussi les jeunes à faire du sport« , a fait savoir Patrick Perez, conseiller en coopération et action culturelle. La 4e édition est programmée pour 2022 avec plus de lauréats et d'innovations.