Madagascar: Me Alain Herilalaina Rakotonirina - Elu président de l'ordre des huissiers

L'élection des membres du bureau de l'ordre des huissiers et commissaires priseurs s'est tenue, hier, à Antsirabe. Les votants sont au nombre de 131, y sont inclus ceux qui ont voté par procuration, 3 votes blancs et nuls.

À l'issue de ce scrutin, Me Alain Herilalaina Rakotonirina a obtenu 82 voix, soit 64,06%, Me Mahefalahy a été crédité de 46 voix soit 35,94%. Me Alain Herilalaina Rakotonirina ainsi été porté à la tête de l'ordre des huissiers. Il a promis, lors de son allocution, qu'il allait rester à l'écoute de ses pairs durant son mandat qui est de trois ans.

Parmi ses priorités, citons, entre autres, le soutien aux huissiers victimes des actes de violences à Antananarivo et dans les autres régions. À cet effet, il va contacter le ministère concerné afin d'activer ces cas. Il a également parlé de l'ouverture d'une école de procédure, et ce, avec le concours de la Chambre internationale des huissiers. Notons que dix huissiers ont perdu la vie durant la pandémie. 2020 a été une année noire pour les huissiers avec notamment ceux qui ont été sous pression et ceux qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions.