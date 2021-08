Congo-Brazzaville: Brazzaville reçoit des USA un don de plus de 300.000 doses de vaccins covid

Le gouvernement congolais a reçu vendredi 27 août un lot de 302.400 doses de vaccin Johnson & Johnson, un don du gouvernement américain. La République du Congo compte ainsi accélérer sa campagne de vaccination contre le Covid-19 pour atteindre le plus de monde.

Ce don arrive au moment où le Congo est en pleine campagne de vaccination. Les doses de Johnson & Johnson vont également permettre de régler le problème de diversité des vaccins tel que le demande une partie de la population.

"Il n'y a pas de vaccination sans vaccin de qualité. Ces nouveaux vaccins viennent régler le problème de la diversité des vaccins. Nombreux de nos compatriotes ne voulaient pas prendre les deux types de vaccins que nous avons sur place", a expliqué le médecin colonel Alexis Mourou-Mouyoka, directeur du Programme élargi de vaccination (PEV).

Le Congo ne disposait encore que deux vaccins, le russe Sputnik V et le chinois Sinopharm. Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a récemment indiqué sur les médias que plus de 500.000 personnes avaient déjà été vaccinées dans le pays.

Avec l'arrivée des doses de Johnson & Johnson, le Congo espère augmenter le nombre de personnes vaccinées pour atteindre enfin son objectif de l'immunité collective.

"C'est le nombre de personnes vaccinées complètement qui permet de dire que le pays est entrain d'avancer vers l'immunité collective. D'ici fin décembre, nous devrons atteindre 30% de notre population et en août 2022, nous devrons atteindre 60% de la population", a précisé Dr Mourou-Mouyoka, appelant la population à se faire vacciner massivement.

Pour l'ambassade des Etats-Unis à Brazzaville, il s'agit d'une aide logique en cette période de pandémie.

"On est partenaire avec la République du Congo et on veut aider les gens, contribuer à la lutte contre la Covid-19. On le fait depuis le début avec le Congo, et on va continuer", a assuré Ellen Thorburn, chargée d'affaires intérimaire à l'ambassade.

Le Congo a enregistré plus de 13.500 cas de coronavirus dont 183 décès.

Les autorités appellent régulièrement la population à respecter les mesures barrières et à se faire vacciner. Brazzaville et Pointe-Noire, les deux principaux foyers de la maladie, sont sous le coup des mesures restrictives dont le couvre-feu depuis la découverte du premier cas en mars 2020.