Congo-Brazzaville: Mines et géologie - Publication de l'annuaire statistique 2018

Au cours d'une séance de travail organisée le 27 août à Brazzaville, le directeur des études et de la planification du ministère des Industries minières et de la Géologie, Raoul Ngokaba, a présenté aux représentants des ministères, aux sociétés du secteur ainsi qu' aux partenaires techniques et financiers, les conclusions majeures de l'agenda qui a mis l'accent sur l'importance du secteur minier en ce qui concerne les mines solides de 2009 à 2018.

L'analyse des données collectées dégage quelques tendances : en ce qui concerne la partie exploration, les indicateurs montrent qu'il y a eu un pic entre 2012 et 2013 qui s'est traduit par une forte demande d'autorisation de prospection et de permis de recherches, principalement sur l'or. Il en a été de même au niveau de l'exploitation semi-industrielle, où il y a eu plus de permis d'autorisations artisanales, suivie des autorisations d'exploitations semi-industrielles de 2015 à 2017 qui ont fait un bond de 70%, et de moins en moins des autorisations de permis d'exploitation industrielle.

L'absence de recueil des statistiques au niveau de la tutelle est depuis de nombreuses années un handicap important pour suivre des évolutions substantielles de ce secteur. « C'est dans le souci de remédier à cette insuffisance que le présent annuaire statistique 2018 du secteur minier se propose de mettre à la disposition des potentiels utilisateurs des informations fiables et actualisées sur l'évolution du secteur de 2009 à 2018 », a rappelé, dans son mot introductif, le directeur de cabinet du ministre des Industries minières et de la Géologie, Michel Kouka Mapengo.

La publication de ce document permet non seulement de voir l'évolution sur plusieurs années mais s'inscrit également dans la logique qu'il soit produit chaque année.

En conclusion, les éléments clés tirés de la collecte de ces données sont les suivants : la première partie concerne toutes les informations générales sur l'historique du secteur minier, et la seconde les statistiques dans l'exploration, l'exploitation et la recherche ; l'exploitation, entendue par-là l'exploitation artisanale, semi-industrielle et industrielle, enfin l'impact des mines sur l'économie nationale.